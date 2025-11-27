[단독]AI ‘딸깍 출판’ 최소 9000권, 검증없이 서울대 도서관에 버젓이

‘입다 발음은 임다’ 등 기본도 오류

“기존 학술자료와 똑같이 제공 문제”

서울대 정문 전경 2020.6.18/뉴스1

‘입다’를 “입따”로 읽는 건 웬만한 초등학생도 아는 발음이다. 하지만 이런 기본 사실조차 틀린 전자책이 서울대 도서관에 버젓이 비치돼 있다. 대학생과 연구자들이 인공지능(AI)으로 무분별하게 제작해 오류가 상당한 책들을 참고서로 쓸 환경에 노출된 것이다.동아일보 취재에 따르면 서울대 도서관엔 AI로 전자책을 만드는 것으로 알려진 출판사 A와 B의 서적 약 9000권이 비치돼 있다. 업계에서 이른바 ‘딸깍 출판’(클릭하면 AI가 책을 만든다는 뜻)의 대표 사례로 꼽는 곳들이다. 다른 출판사들이 감수 없이 내놓은 AI 전자책들이 도서관에 더 있을 가능성도 적지 않다.전문가들은 AI 제작 전자책이 기존 학술자료와 똑같이 제공되는 점도 문제라고 지적했다. 한 서울대 연구자는 “AI 저작물로 명시하지 않으면 틀린 내용을 인용하거나 출처 표기를 잘못해 연구 윤리를 위반할 수 있다”고 지적했다.서울대 측은 “해당 서적들은 대형 서점의 구독 플랫폼을 통해 소장한 것으로 파악됐다”며 “대학 내 관련 규범이 만들어지면 준수할 예정”이라고 밝혔다.

설국이 눈국? 칸트가 그리스 학자?… ‘AI 오류’ 범벅된 지식의 보고

AI로 찍어낸 전자책들, 서울대 도서관에 버젓이

‘음운론’ 전자책 기초문법 틀리고… 고전 오역 수두룩, 기본출처 누락도

서점 전자책 구독… 검증없이 유입, “대학-서점 걸러낼 시스템 마련해야”

서울대 도서관에서 열람할 수 있는 A출판사의 한 전자책에는 “일본의 소설 ‘눈국’에서는…”이란 문장이 등장한다. 가와바타 야스나리(川端康成)의 유명한 소설 ‘설국(雪國)’을 인공지능(AI)이 ‘눈국’으로 잘못 번역한 것으로 보인다. 철학을 다룬 또 다른 전자책엔 “서로 다른 생각을 가진 사람들이 부딪히는 일은 우리 삐라에서 매우 흔한 일입니다”란 대목이 있다. ‘삐라’란 단어가 어떤 맥락에서 들어갔는지 전혀 알 수 없는 문장이다.해당 출판사가 펴낸 ‘음운론’을 다룬 책도 문제가 많았다. “‘신라’라는 단어에서도 ‘ㅅ’ 다음의 ‘ㄴ’은 ‘ㄹ’과 만나 ‘ㄹ’로 변해야 하지만, 실제로는 ‘실라’가 아닌 ‘신라’로 발음됩니다”라는 내용이 담겼다. ‘신라’를 ‘실라’라고 읽는 건 국어의 기초 문법인 ‘유음화(流音化) 현상’의 대표적인 사례다. 출판사는 이런 전자책을 ‘청소년을 위한 OO시리즈’라며 다량으로 출간했다. 이 시리즈만 서울대 도서관에서 약 1000권이 검색된다.원래 출판사는 저자가 실수해도 편집팀이 교정하는 과정을 거친다. 한 출판사 관계자는 “책 한 권을 만들 때 최소 세 차례 교정을 거치는 ‘3교’가 관행”이라며 “사전 원고 검토까지 포함하면 편집자 손이 평균 4번은 닿는다. 게다가 분야 전문가를 감수자로 두는 경우가 많다”고 설명했다.AI 출판 도서는 고전을 번역하면서 역자는 물론이고 원전을 표기하지 않은 경우도 적지 않았다. B 출판사는 독일 철학자 이마누엘 칸트의 ‘미래 형이상학을 위한 서문’ 번역본을 내면서 원전이 고대 그리스 역사가 헤로도토스의 저술이라고 표기했다. 칸트 연구로 박사 학위를 받은 김재호 서울대 학부교수는 해당 책을 검토한 뒤 “칸트의 ‘변증론’을 헤겔의 ‘변증법’이라 오역하는 등 내용에 대한 이해 없이 잘못된 번역어를 많이 사용했다”고 짚었다.서점 관계자는 “출판사들에 ‘생성형 AI로 만들었을 경우 표기를 해달라’는 지침을 전달하고 있지만, 표기 여부는 사실상 출판사 마음”이라며 “강제성이 없어 자체적으로 판단을 내려 제외시킬 근거가 약하다”고 했다. 출판사들은 수차례 연락을 시도했으나 닿지 않았다.이에 관련 윤리가 제대로 정립되지 않으면 ‘마구잡이 AI 도서’가 양산돼 출판계와 학계에 혼란을 초래할 수 있다는 지적도 나온다. 서울대 사회과학대 박사과정 연구자 C 씨는 “학생 다수가 학술적 목적에서 도서관 책들을 찾아보는데, 기본 출처 표시부터 제대로 안 된 책들이 섞여 있는 건 문제”라며 “AI로 썼다는 건 명확히 밝혀야 하고, 학교는 책들이 제대로 분류되고 있는지 관리해야 할 책임이 있다”고 했다.전문가들은 AI 정보의 홍수 시대에 책과 글을 선별하고 검증하는 시스템을 마련해야 한다고 조언했다. 허위 정보를 걸러내는 ‘큐레이션’의 역할이 더 중요해진 것이다. 한 학술 출판사 관계자는 “AI 출판물이 서울대 도서관에 들어갔다는 건 사서들도 이를 거를 기준 자체가 없었다는 의미”라며 “대학과 공공도서관이 책 선정 기준을 다시 검토해야 한다”고 했다.