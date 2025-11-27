연말까지 카드 발급하면 1030명에 5만 포인트 증정

신한카드는 다양한 소비 성향을 지닌 고객들을 위한 프리미엄 혜택을 제공하는 ‘The CLASSIC NEO(더클래식네오)’를 출시했다.
더클래식네오는 고객의 소비 특성에 따라 자기 계발, 의료, 보건 등 혜택 대상 업종을 직접 선택해 맞춤형 프리미엄 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다. 더클래식네오 고객은 본인 취향에 따라 ‘나를 위한 Gift’ 혹은 ‘가족을 위한 Gift’ 중 하나를 선택해 연 1회 받을 수 있다. ‘나를 위한 Gift’는 패션, 뷰티 업종에서의 소비 비중이 높은 고객들을 위해 쿠팡, 온라인쇼핑몰(무신사, 29CM), 미용실, 올리브영에서 7만 원 이상 결제 시 7만 마이신한포인트를 증정한다. ‘가족을 위한 Gift’는 병원, 약국, 주유업종에서의 지출이 잦은 고객들을 위해 해당 업종 이용 시 동일한 혜택을 제공한다.
국내 이용 금액의 최대 5%를 마이신한포인트로 적립해주는 서비스도 제공한다. 쿠팡, 편의점, 배달앱(땡겨요, 쿠팡이츠, 배달의민족), 병원·약국 이용 시 이용 금액의 2%를 적립해준다. 백화점, 온라인쇼핑몰(무신사, 29CM), 미용실, 레저업종, 주유, 호텔·리조트는 3%, 친환경 매장 및 드럭스토어(올리브영, 다이소)에서는 5% 적립 혜택을 제공한다.
더클래식네오의 마이신한포인트 적립 혜택은 전월 이용 금액 40만 원 이상인 경우 제공된다. 국내의 경우 △전월 이용 금액 40만 원 이상 100만 원 미만인 경우 최대 3만 포인트 △100만 원 이상 180만 원 미만인 경우 최대 6만 포인트 △180만 원 이상인 경우 10만 포인트까지 받을 수 있다. 해외 일시불 이용 금액은 한도 없이 1.5%를 적립해준다.
이 외에도 평일 오전 11시부터 오후 2시까지 요식업종 이용 시 이용 금액의 5%를 월 2만 원 한도로 할인해준다. 전 세계 공항 라운지를 무료로 이용할 수 있는 ‘더 라운지’ 서비스도 연 4회 제공한다. 마스터카드 브랜드의 경우 인천공항 및 특급 호텔 발렛파킹도 이용할 수 있다.
신한카드는 더클래식네오 출시를 기념해 12월 31일까지 카드 발급 이벤트를 진행한다. 행사 기간 내 더클래식네오를 발급하고 이벤트에 응모하면 10월 30일 카드 출시를 기념해 총 1030명을 추첨해 5만 마이신한포인트를 증정한다.
더클래식네오는 알파벳 C를 형상화한 디자인에 메탈릭 패턴을 강조한 카드 플레이트와 전용 패키지 디자인을 적용했다. 추후 메탈 플레이트를 추가 출시할 예정이다.
더클래식네오의 연회비는 국내 전용 11만7000원, 해외 겸용(마스터카드) 12만 원이다. 자세한 내용은 신한카드 홈페이지와 신한 SOL페이에서 확인할 수 있다.
