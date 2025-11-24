대한용접·접합공업협회, ‘2025 EV배터리 접합기술 교육·세미나’ 성료

사단법인 대한용접·접합공업협회(회장 방한서)가 주최하고 산업통상부와 광주광역시가 지원한 ‘2025 EV배터리 접합기술 교육·세미나’가 조선대학교 첨단산학캠퍼스에서 개최됐다.
이번 교육에는 삼성SDI, SK온, 세방리튬배터리, 현대모비스, 현대트랜시스, 포스코 등 국내 배터리·전기차 부품·소재 분야 관계자 50여 명이 참여해 EV배터리 제조 공정에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다.
이번 교육은 ‘EV배터리 접합기술 실증기반 구축 사업’의 일환으로 마련됐으며, EV배터리 하우징 제조에 필수적인 접합공정 이해와 국제표준 기반 품질관리 역량 강화를 목표로 진행됐다.
교육 프로그램은 △배터리 하우징 적용 소재 및 접합공정 △강도/성능 확보를 위한 접합부 최적화 △배터리 하우징 접합공정별 품질관리 방안 △실시간 품질 모니터링 기술 및 ISO 기반 용접부 품질 기준 등 현장 실무자가 반드시 숙지해야 하는 핵심 내용 중심으로 구성됐다.
협회는 이번 교육을 계기로 배터리 하우징뿐 아니라 셀·모듈·팩 단위까지 EV배터리 접합기술 전문 교육 체계를 구축하여 국내 배터리 산업의 품질 경쟁력 향상을 선도하겠다고 전했다.
대한용접·접합공업협회 방희선 부회장은 “EV배터리 제조에서 접합 품질은 제품 안전성과 직결되는 핵심 요소”라며, “산업 현장에서 요구하는 전문 인력 양성을 위해 국제표준 기반 실무 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
