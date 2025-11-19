“크리스마스에 비키니 입고 불꽃 축제“… 라페스타 푸꾸옥, 프로모션 제안

라페스타 푸꾸옥은 연말 시즌을 맞아 선셋타운의 ‘포시타노 스트리트(Positano Street)’를 유럽형 크리스마스 마켓으로 운영한다고 19일 밝혔다.
라페스타 푸꾸옥은 베트남 푸꾸옥 선셋타운에 위치한 ‘큐리오컬렉션바이힐튼(Curio Collection by Hilton)’ 소속 리조트로 이탈리아 아말피 해안 감성을 테마로 한 객실·미식·거리 콘텐츠를 운영하는 곳이다.
리조트 측은 연말 기간 포시타노 스트리트에서 현지 장인이 제작한 수공예품, 지중해식 간식, 트로피컬 음료 등을 선보이며, 방문객들이 한겨울에도 가벼운 복장으로 이색적인 분위기를 경험할 수 있도록 구성했다고 설명했다.
연말 미식 프로그램도 확대된다. 라페스타 측은 지중해 레스토랑 더 머천트(The Merchant)에서 크리스마스이브 ‘메리 그란데(Merry Grande)’ 뷔페와 크리스마스 당일 스페셜 디너 뷔페를 운영한다고 한다. 푸꾸옥 인근 바다에서 잡은 해산물과 이탈리아 가정식 메뉴 구성이 제공될 예정이라고 전했다.
이탈리안 트라토리아 마레(Mare)는 12월 24일과 25일 연인을 위한 코스 디너를 선보인다. 커피 라운지 일 살로네(Il Salone)는 스파클링 와인과 하이티 구성의 ‘페스티비티(Festivi-Tea)’ 프로그램을 운영한다고 라페스타 측은 설명했다.
라페스타는 12월 31일 더머천트에서 카운트다운 파티를 진행한다. 라이브 음악, 와인, 럭키드로우 등을 포함한 행사와 함께 선셋타운 일대 불꽃 연출이 이어질 예정이고 다음 날 아침에는 마레와 더 머천트에서 가족 단위 브런치를 제공한다.
대표 객실인 아말피 오션뷰 스위트(Amalfi Ocean View Suite)는 테라스에서 노을·바다·불꽃 연출을 한눈에 조망할 수 있는 구조라고 한다. 약 81㎡(24평) 규모의 객실에는 킹사이즈 침대, 대형 욕조, 에스프레소 머신 등이 마련돼 있고 ‘키스 브리지(Kiss Bridge)’ 방향 일몰이 주요 조망 포인트로 소개됐다.
라페스타 푸꾸옥 관계자는 “선셋타운 전경과 바다 위 불꽃 연출, 이탈리아식 미식 프로그램을 기반으로 연말 방문객에게 다양한 겨울 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.
