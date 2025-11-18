‘영농형 태양광’ 경제성-신뢰도 등 연구

김종익 한국공학대 조교수는 15년 이상 재생에너지 정책 및 제도 개선을 중심으로 연구를 수행하며 신재생에너지의 보급 확대 및 산업 고도화에 실질적으로 기여해 왔다. 특히 정부 주요 정책의 정량적 분석 기반 마련, 신재생에너지 통계 작성, 제도 설계 대안 도출, 국제 사례 분석을 통한 정책 비교 등에서 선도적인 성과를 달성했다.
김 교수는 신재생에너지공급의무화제도(RPS)의 시장 효율성 분석을 통해 제도의 구조적 한계를 실증적으로 규명했다. 또한 농업과 태양광의 융합 모델인 ‘영농형 태양광’을 주제로 보급 확산 방안을 제시했다. 영농형 태양광의 경제성과 수용성, 정책 신뢰도 등을 반영한 통합 정책 방안을 제시한 이 연구는 실효성 높은 기초 자료로 평가받고 있다. 이와 함께 재생에너지 통계 품질 개선 및 대국민 통계 이용 서비스를 강화하는 데 기여했다.
‘신재생에너지 혼소 현황 반영을 위한 통계 작성 방법론 개선연구’ 등을 수행하며 국내 신재생에너지 통계 품질 향상과 국제적 호환성을 높였다. 또 에너지통계월보, 에너지통계연보 등 에너지 분야 핵심 통계자료를 발간해 국가 에너지 정책 수립을 위한 데이터 기반을 마련했으며 ‘국가에너지통계종합정보시스템(KESIS)’을 개편·운영하며 에너지 통계 및 발간물의 대국민 이용 확산에도 기여했다.
김 교수는 재생에너지 확산에 기여하는 실증적 연구 성과를 SSCI, SCOPUS, KCI 등재 학술지에 발표하며 다수의 정책 보고서와 정부 과제를 주도했다. 수요자 중심의 시장 분석과 민간 투자 유인 확대를 위한 실증 기반 분석은 실제 산업계 수요에 기초한 기여로 평가받고 있다.
각종 연구 성과는 신문기사, 학술 발표, 세미나, 정책 자문 등을 통해 확산돼 재생에너지 정책의 실효성 제고와 산업 생태계 활성화에 기여하고 있다.
이처럼 김 교수는 재생에너지 제도 개선, 수요·공급 기반 정책 설계, 지역 수용성 확대, 국제정책 분석, 신재생에너지 통계 개선 등 다양한 영역에서 정부 정책을 개발하고 홍보해 왔으며 연구 성과가 정책 실행으로 이어지는 실효적 구조를 만들어 왔다.
댓글 0