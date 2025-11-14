한전, 3분기 영업익 5.6조 역대 최대… 누적적자 23조

한국전력이 연료가격 안정과 요금 조정 등의 결과 올해 3분기(7∼9월) 역대 최대 규모인 5조 원대의 영업이익을 달성했다. 다만 누적 영업적자가 여전히 20조 원이 넘는 데다 매년 4조 원이 넘는 이자 비용을 부담하고 있어 추가 재무 개선 노력이 필요한 상황이다.
13일 한국전력은 올해 3분기 영업이익(연결 기준)이 5조6519억 원으로 전년 동기보다 66.4% 증가했다고 공시했다. 매출은 27조5724억 원으로 5.6% 늘었고, 순이익은 3조7900억 원으로 101.6% 확대됐다. 3분기 영업이익과 매출은 모두 한전 창사 이래 분기 기준 역대 최대다.
이는 지난해 산업용 전기요금을 인상하면서 전기 판매 수익이 늘었고, 국제 에너지 가격 안정세로 연료비 부담까지 줄어든 결과다. 한전 관계자는 “3분기 전기 판매 수익이 전년 동기 대비 1조4518억 원(5.8%) 증가했고, 연료비 등 영업비용은 7868억 원(3.5%) 감소했다”고 말했다.
수익성 개선에도 한전의 재무 위기는 이어지고 있다. 누적 적자가 23조1000억 원에 달하고, 총부채도 205조 원 규모인 탓이다. 지난해 발생한 연간 이자 비용만 4조6000억 원으로 올해에도 3분기까지 3조3000억 원을 지출했다.
세종=정순구 기자 soon9@donga.com
