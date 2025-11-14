‘해킹사태’ SKT, 임원 30% 줄여… “조직 강소화”

통신-AI CIC 체제로 조직 개편
SK텔레콤이 올 4월 발생한 유심 해킹 사태 여파로 임원 규모를 약 30% 감축하는 내용의 조직개편 및 인사를 단행했다.
김석원 등 신규임원 11명 승진
“고객 신뢰회복과 AI성과 창출”
SK텔레콤은 13일 고객 신뢰 회복과 인공지능(AI) 사업 성과 창출을 위해 통신(MNO)과 AI 양대 분야의 사내회사(CIC) 체제를 중심으로 조직개편 및 임원 인사를 단행한다고 밝혔다.
신규 임원 승진자는 김석원 MNO CIC 프로덕트·브랜드본부 브랜드 담당 등 11명이다. 지난해 신규 승진 임원 수는 3명이었다. 다만 퇴직 임원 수가 지난해보다 크게 늘면서 총 임원 규모는 약 30% 줄어든 것으로 알려졌다. SK텔레콤은 “임원의 실질적 책임과 역할 강화를 위해 임원 규모를 강소화(强少化)하고, 향후 수시 인사를 통해 전사적인 조직 유연성도 높인다”고 설명했다.
통신 사내회사(MNO CIC)는 고객 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼고 본원적 경쟁력 강화에 나선다. 마케팅을 상품·서비스와 영업 중심으로 재편해 통신 사업 경쟁력을 높이고, 엔터프라이즈(B2B) 사업은 기술 지원 조직을 전진 배치한다. 네트워크는 AI·디지털 전환 실행력을 높이는 조직으로 구성하기로 했다.
AI 사내회사(AI CIC)는 정석근·유경상 공동 CIC장을 중심으로 실질적 사업 성과 창출에 집중한다. 앞서 희망퇴직을 단행한 AI CIC 내 팀 단위 조직은 수시로 이합집산이 가능한 프로젝트 형태로 구성한다. AI를 둘러싼 빠른 환경 변화에 민첩하게 대응토록 한다는 취지다.
사업 영역은 △AI 서비스 에이닷 중심 기업대고객(B2C) 분야 △ AI 클라우드, 피지컬 AI 등 기업대기업(B2B) 분야 △메시징 사업과 인증 및 결제 담당 디지털플랫폼사업 △데이터센터 사업을 총괄하는 AI DC 등으로 재편한다.
정재헌 SK텔레콤 CEO는 “CIC 체제는 MNO와 AI 각 사업 특성에 맞춘 최적화된 업무수행 방식과 의사결정 체계를 갖추기 위한 선택”이라며 “이를 바탕으로 MNO 사업의 고객 신뢰 회복과 AI 사업의 실질적 성과 창출을 이뤄내겠다”고 했다.
장은지 기자 jej@donga.com
