獨법원 “노래 가사로 챗GPT 학습시킨 오픈AI, 저작권 침해”

오픈AI가 노래 가사로 챗GPT를 훈련시킨 것이 저작권 침해에 해당한다는법원 판단이 나왔다. 이번 법원의 판단이 유럽을 넘어 전 세계 AI 학습 데이터의 저작권 관련 법적 판단에 영향을 미칠 수 있는 선례가 될 지 주목된다.
로이터통신 등에 따르면 뮌헨지방법원은 11일(현지시간) 독일음악저작권협회(GEMA)가 낸 소송에서 오픈AI가 독일어 노래 9곡 가사를 무단 사용했다며 원고 승소로 판결했다. 재판부는 오픈AI에 문제의 가사를 저장하거나 답변으로 출력하지 말라고 명령했다. 손해배상과 함께 가사를 사용한 내역과 이를 통해 올린 수익도 공개하라고 했다.
오픈AI 측은 노래 가사를 이용한 학습 훈련이 “순차적 분석, 반복적 확률의 조합”이라고 주장했으나, 재판부는 받아들이지 않았다. 챗GPT가 허락 없이 가사를 저장해놓고 필요할 때 그대로 꺼내 썼다는 협회 측 주장을 수용한 것이다.
앞서 협회는 오픈AI가 라이선스 계약을 맺거나 사용료를 내지 않은 채 독일 노래 가사로 챗GPT를 학습시켰다며 라인하르트 메이의 ‘위버 덴 볼켄’(구름 위에서) 등 히트곡 9곡을 내세워 소송을 제기했다.
오픈AI는 항소할 방침으로 알려졌다. 오픈AI 측은 “판결에 동의하지 않는다”며 “이번 결정은 일부 노래 가사에 대한 것이며, 매일같이 우리 기술을 사용하는 독일 내 개인·기업·개발자 수백만 명에는 영향을 주지 않는다”고 밝혔다.
전세계서 저작권 침해 소송에 직면한 빅테크들은 AI의 데이터 학습은 무단 복제 등과 달리 저작권법이 허용하는 ‘공정 이용’에 해당한다고 주장하고 있다. 올 6월 미국에서는 이같은 빅테크 주장에 힘을 싣는 판단이 나오기도 했다. 당시 재판부는 AI 모델을 훈련할 때 저자의 허락 없이 책을 활용했다는 저작권 침해 소송에, 기업들이 무단으로 저작물을 활용한 것은 맞지만 저작물을 허락 없이 합법 이용할 수 있는 ‘공정 이용’으로 판단했다.
