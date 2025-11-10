“수험생 선물, 집중력 도움되는 ‘드림카카오’ 어때요”

롯데웰푸드, 응원문구 한정판 출시
롯데웰푸드는 2025학년도 대학수학능력시험을 앞두고 집중력 향상과 스트레스 완화에 도움을 줄 수 있는 ‘드림카카오’를 수험생 선물로 제안했다.
9일 롯데웰푸드는 ‘대박기원 해드림’ ‘용기드림’ ‘행운DREAM’ 등 응원 문구를 담은 한정판 드림카카오 3종(56%, 72%, 82%)을 출시했다고 밝혔다.
드림카카오는 2006년 출시 이후 높은 카카오 함량과 풍부한 폴리페놀로 ‘꿈의 초콜릿’이라고 불린다. 드림카카오 82% 제품 한 통에는 폴리페놀 1420mg이 들어 있다. 이는 블루베리 100g에 들어 있는 폴리페놀보다 9배 이상 많다.
카카오 속 폴리페놀 성분은 뇌 인지 영역 활성화에 긍정적 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 롯데중앙연구소는 최근 다크초콜릿(드림카카오 72%) 섭취 후 15분부터 집중력과 고차원 인지 처리 능력이 높아진다는 연구 결과를 공개했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
