[DBR/알립니다]‘CES 2026 인사이트 투어’ 참관단 모집

DBR(동아비즈니스리뷰)이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT) 및 가전제품 전시회 ‘CES(Consumer Electronics Show) 2026’ 참관단을 모집합니다.
‘DBR CES 2026 인사이트 투어’ 프로그램에는 디지털 고객 경험 전문가 차경진 한양대 경영학부 교수와 글로벌 리더십 전문가 정태희 리박스컨설팅 대표, 미국 현지 테크 투자 전문가 박제홍 아키텍트에쿼티 대표가 동행해 깊이 있는 분석과 인사이트를 제공합니다.
CES 주요 부스 투어와 함께 실리콘밸리에 자리 잡은 주요 혁신 기업 투어도 진행합니다. 한국계 인공지능(AI) 스타트업 ‘트웰브랩스(TwelveLabs)’ 방문과 더불어 경영 전략 분야 세계적 권위자인 윌리엄 바넷 스탠퍼드대 경영대학원 교수와의 만남을 통해 생생한 비즈니스 전략을 들어볼 예정입니다. 이와 더불어 ‘미리 보는 CES 2026’ 사전 세션과 DBR 경영 전문기자가 작성한 고품질 리포트 제공을 포함한 사후 세션을 통해 IT 비즈니스의 핵심 키워드를 파악할 수 있습니다. 올해 12월 서울 신라호텔에서 열리는 ‘동아비즈니스포럼 2025’ 참석권(100만 원 상당)도 제공합니다. 단체 참가를 원하시는 경우 맞춤형 프로그램으로도 기획 가능합니다.
