삼성전자, 애플페이 안방 공략… 美 신용카드 출시 추진

삼성전자가 미국에서 신용카드를 출시하기 위해 영국 은행 바클레이스와 협상 중인 것으로 전해졌다.
7일(현지시각) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 삼성전자는 바클레이스와 미국 내 신용카드 출시를 위한 협상을 벌이고 있다.
삼성전자와 바클레이스가 출시를 협의 중인 신용카드는 비자카드의 신용카드 결제망을 이용한다고 소식통은 전했다.
또 삼성전자는 고수익 예금 계좌, 디지털 선불 계좌, 새 후불 결제 상품 등의 출시도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
이번 사업으로 바클레이스는 대출 확대를, 삼성은 더 깊은 브랜드 충성도를 구축하려 하고 있다고 WSJ는 보도했다.
삼성전자의 경쟁사인 애플은 우리나라에서 애플페이로 시장을 넓혀가고 있다.
국내 아이폰 사용자는 최근까지 한국에서 애플페이로 교통카드를 사용할 수 없었지만 올 7월부터 가능해졌다.
지난달부터는 애플페이 사용자가 티머니 앱을 통해 ‘K 패스’ 서비스를 이용할 수 있게 됐다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
