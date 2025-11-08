동아일보

삼성전자, 애플페이 안방 공략… 美 신용카드 출시 추진

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 8일 09시 12분

서울 삼성전자 서초사옥의 깃발이 펄럭이고 있다. 뉴시스
삼성전자가 미국에서 신용카드를 출시하기 위해 영국 은행 바클레이스와 협상 중인 것으로 전해졌다.

7일(현지시각) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 삼성전자는 바클레이스와 미국 내 신용카드 출시를 위한 협상을 벌이고 있다.

삼성전자와 바클레이스가 출시를 협의 중인 신용카드는 비자카드의 신용카드 결제망을 이용한다고 소식통은 전했다.

또 삼성전자는 고수익 예금 계좌, 디지털 선불 계좌, 새 후불 결제 상품 등의 출시도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 사업으로 바클레이스는 대출 확대를, 삼성은 더 깊은 브랜드 충성도를 구축하려 하고 있다고 WSJ는 보도했다.

삼성전자의 경쟁사인 애플은 우리나라에서 애플페이로 시장을 넓혀가고 있다.

국내 아이폰 사용자는 최근까지 한국에서 애플페이로 교통카드를 사용할 수 없었지만 올 7월부터 가능해졌다.

지난달부터는 애플페이 사용자가 티머니 앱을 통해 ‘K 패스’ 서비스를 이용할 수 있게 됐다.
#삼성전자#바클레이스#미국 신용카드#비자카드#고수익 예금#디지털 선불 계좌
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
