관광산업 재도약을 위한 선순환 구조 시급[기고/조태숙]

우리나라 관광산업이 다시 기지개를 활짝 켜고 있다. 바닥이 어디인지 모른 채 추락했던 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산기의 악몽을 훌훌 털고, 다시금 재도약을 위한 엑셀을 밟기 시작했다.
원래 관광산업은 크고 작은 우여곡절을 겪으면서도 회복 탄력성이 가장 빠른 산업으로 인정받아 왔었지만 이번 경우에는 단순히 상처만 봉합하는 정도의 회복으로는 시장 정상화가 어려웠기에, 기대했던 것보다 시간이 많이 소요된 면도 없지 않다.
지난 3년의 회복 기간 동안 안으로는 회복 자금의 고갈, 인력대란, 정상화 지원책 부재 등과 밖으로는 국내외 정세의 불확실성 고조, 원화 가치 하락, 경기 침체 등으로 인해 인·아웃바운드 시장 모두 기대치를 밑도는 회복세를 보였다.
가장 심각했던 인력난의 정상적인 해소가 어려운 채로 악순환 고리에 진입했고, 회복의 기류를 타지 못한 소규모 업체들은 소멸 단계로 진입하면서, 극단적 양극화와 같은 부작용으로 인해 많은 문제가 나타나고 있다. 이런 현상이 우리 관광산업이 숙명적으로 받아들여야 할 패러다임의 변화이자 체질 개선의 한 과정이라면 수용해야 하겠지만, 대처를 잘하지 못해 산업의 질을 떨어뜨리는 우를 범해서는 안 될 것이다. 이는 관광 강국을 지향하는 국가 정책에도 악영향을 미칠 수 있다.
미래지향적이면서도 현실적인 정책이 당국을 통해 수립되고, 공공기관은 그 정책을 실행하면서 인프라를 확충하고, 산업 현장에서는 이러한 정책이 누수 없이 펼쳐질 수 있는 제도적 지원이 있어야 한다. 이를 통해 함께 산업의 체질 개선을 이끄는 민관의 통합적 거버넌스가 절실하다.
이런 절묘한 트라이앵글 구조가 만들어지려면 정부의 각별한 행정적 뒷받침이 필요하다. 산업계에서는 그 방안으로 관광 정책과 관련한 ‘관광청’ 수준의 독립기구 수립을 통해 정책 수립과 집행에서 추진력을 높이는 것이 필요하다고 요구하고 있다. 또한 우리나라 관광 정책이 기반 조성과 인프라 확충에 치중하다 보니, 산업 현장에 대한 진흥책은 아무래도 비중이 작다. 그래서 ‘관광산업진흥원’ 유형의 기관 설립이 절실하다는 판단이다. 그래야 출국세 감면 등의 뜬금없는 정책이 입안되지 않을 것이고, ‘케데헌’이 몰고 온 놀라운 기회를 관광산업 재도약의 확실한 발판으로 다질 수 있다.
다행히 정부와 대통령의 관광산업 진흥에 대한 관심과 의지가 대단해서, 기대가 매우 크다. 그만큼 정부의 산업 진흥을 위한 실질적 추동력도 기대되고, 산업계도 화답해서 판을 키우는 선순환 구조가 형성되길 바라고 있다.
그러니 지금 당장 외국인 관광객이 전년 대비 얼마나 늘었다는 등의 통계치에만 연연할 일이 아니다. 정부의 3000만 외국인 관광객 유치 목표는 결코 허구가 되어서는 안 된다. 그 실현의 한 축을 담당하는 산업계가 더욱 분발할 수 있는 다독임과 북돋움이 필요한 때다.
댓글 0