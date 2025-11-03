삼양식품, ‘우지 라면’ 36년만에 부활…‘삼양1963’ 출시

삼양식품이 1989년 ‘우지(牛脂·소기름) 파동’ 이후 단종됐던 우지로 끓인 라면을 36년 만에 다시 선보인다.
김정수 삼양식품 부회장은 3일 서울 중구 보코서울명동 호텔에서 신제품 발표 설명회를 열고 ‘삼양1963’을 공개했다. 과거 삼양라면 제조 레시피의 핵심이었던 우지를 현대적으로 재해석한 프리미엄 제품이다. 우지와 팜유를 적정 비율로 혼합한 골든블렌드 오일로 면을 튀겼고, 사골육수로 면에서 우러나온 우지의 풍미를 높였다. 1봉지당 중량은 131g, 소비자 가격은 1538원이다. 이번 신제품 행사는 남대문시장 인근에서 진행됐다. 창업주 故 전중윤 명예회장은 남대문시장에서 ‘꿀꿀이 죽’으로 끼니를 해결하던 국민들의 모습을 보고 1963년 국내 최초 라면을 만들었다. 김정수 부회장은 “당시 남대문시장에서의 전 명예회장의 결심이 대한민국 라면의 시작이자 삼양식품의 출발점이 됐다”고 했다.
이날은 우지 파동이 발생한 1989년 11월 3일로부터 36년이 되는 날이기도 하다. 김정수 부회장은 “36년 후 같은 날, 다시 진실을 세우고 새로운 시작을 선언한다”며 “삼양1963은 과거의 복원이 아니라 미래를 위한 초석이며, 한국의 미식문화를 세계로 전파하는 글로벌 식품기업이 되었지만 여기서 멈추지 않고 또 한 번의 혁신을 시작하겠다”고 했다.
댓글 0