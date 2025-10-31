‘치킨회동 불참’ SK, 엔비디아와 국내 제조업 AI 생태계 이끈다… AI 거점 육성 협력

엔비디아 옴니버스 기반 AI 클라우드 구축
피지컬 AI 클라우드 공공·중소업체에 개방
국내 제조업 전반 AI 전환 유도
‘엔비디아 AI 산업 클러스터’ 아·태 AI 거점 육성
SK가 엔비디아(NVIDIA) 그래픽처리장치(GPU)와 제조 인공지능(AI) 플랫폼 ‘옴니버스(Omniverse)’를 활용해 ‘제조(피지컬) AI 클라우드’ 구축에 나선다. 해당 클라우드를 공공기관과 스타트업 등에 개방해 대한민국 제조업 생태계를 AI 중심으로 전환한다는 복안이다. 엔비디아 옴니버스 플랫폼을 활용해 제조 AI 클라우드를 구축하는 것은 아시아에서 SK가 최초다.
SK그룹은 최태원 회장과 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO)가 31일 경북 경주시에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ CEO 서밋(Summit)을 통해 ‘제조 AI(피지컬 AI, Physical AI) 스타트업 얼라이언스’ 협력 방안 및 반도체 협력과 국내 제조 AI 생태계 발전 방향에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.
피지컬 AI는 자동차와 로봇 등 물리적 형태의 실물 기기에 적용되거나 상품을 생산하는 제조업 공장 등에 활용되는 AI 기술을 말한다.
엔비디아 옴니버스 기반 제조 AI 클라우드의 경우 구축에서 운영, 사용까지 일원화하는 국내 사례는 현재까지 SK가 유일하다고 한다. 이 클라우드는 SK하이닉스 등 SK그룹 제조 분야 멤버사는 물론 정보와 제조업 관련 공공기관, 국내 스타트업 등 외부 수요처도 활용할 수 있도록 개방된다고 SK그룹 측은 설명했다. 옴니버스는 엔비디아의 가상 시뮬레이션 기반 디지털트윈 플랫폼이다. 제조업 생산공정을 온라인 3차원 가상공간에 똑같이 구현해 시뮬레이션 할 수 있도록 지원한다. 수율 개선과 설비 유지보수 효율성 제고, 비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있어 전 세계 제조업계 관심이 높아지고 있다. AI 기술을 도입해 제조 관련 불량을 조기에 발견하거나 방지해 생산성을 획기적으로 끌어올리는 개념이다.
피지컬 AI 클라우드는 SK하이닉스가 도입하는 엔비디아 최신 GPU(RTX프로 6000 블랙웰 서버 에디션) 2000여장을 기반으로 SK하이닉스 이천캠퍼스와 용인반도체클러스터에서 활용할 수 있도록 SK텔레콤이 구축과 운영, 서비스 등을 맡게 된다. SK는 국내 유일 피지컬 AI 클라우드 운영 사업자로서 사용자들이 해외 데이터센터에 의존하지 않고 옴니버스에 직접 접근하는 환경을 만들어 국내 제조업에 최적화된 성능과 데이터 보안을 보장한다는 방침이다. 엔비디아는 GPU 공급뿐 아니라 옴니버스를 바탕으로 국내 제조업에 특화된 AI 모델을 SK와 개발하고 소프트웨어 최적화, AI 모델 학습 및 추론, 클라우드 운영 자동화, 시뮬레이션 튜닝 등 분야 기술협력에 참여한다.
제조 AI 클라우드에 사용될 엔비디아 RTX프로 6000 블랙웰 서버 에디션 GPU는 대용량 데이터를 빠른 속도로 처리할 수 있어 세계적으로 생성형 AI, 데이터분석, 시뮬레이션 등 첨단 산업 현장에서 AI 서버 구축 관련 수요가 커지는 제품이다.
SK그룹은 이번 협력으로 그동안 높은 비용과 장비 수급 등의 요인으로 AI 도입에 어려움을 겪었던 국내 제조업 기업들이 제조 AI를 실현하는 데 활력이 될 것으로 기대한다고 전했다. 또한 SK와 엔비디아는 국내 벤처캐피털(VC)과 함께 제조 분야 AI 스타트업 육성·지원도 추진하기로 했다. 이와 함께 SK그룹은 GPU 5만 장 이상 규모 AI 인프라 ‘AI 팩토리’를 엔비디아와 함께 국내에 구축한다. AI 팩토리는 피지컬 AI 클라우드, 울산에서의 AI 데이터센터 프로젝트 등이 포함된 ‘엔비디아 GPU 기반 AI 산업 클러스터’다. 이 일환으로 오는 2027년을 목표로 울산에 100메가와트(MW) 규모 하이퍼스케일급 AI 데이터센터 사업을 진행 중이다. SK그룹은 이를 아시아·태평양 AI 거점으로 육성한다는 구상이다.
SK그룹 관계자는 “AI 팩토리가 국내 피지컬 AI 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다”며 “SK그룹은 엔비디아와 협력해 디지털트윈과 로봇, 거대언어모델(LLM) 등 학습 및 추론, 3차원 시뮬레이션 기능 등을 두루 갖춘 산업용 AI 서비스 공급 사업자로 발돋움할 계획”이라고 강조했다.
SK하이닉스는 엔비디아의 AI 메모리 주요 파트너로 업계 최고 수준 고대역폭메모리(HBM) 기술 경쟁력을 바탕으로 HBM3, HBM3E 등의 핵심 공급사 지위를 이어가고 있다. 최근에는 업계 최고 속도와 성능을 지원하는 6세대 HBM4에 대한 공급 협의도 마무리했다. 4분기 출하를 시작으로 내년부터 본격적으로 판매 확대에 나설 예정이다.
최태원 SK그룹 회장은 “SK그룹은 엔비디아와 협력해 AI를 국내 산업 전반의 혁신을 이끄는 엔진으로 만들고 있다”며 “이를 통해 산업 전반이 규모, 속도, 정밀도의 한계를 넘어서게 될 것”이라고 말했다. 이어 “엔비디아 AI 팩토리를 기반으로 SK그룹은 차세대 메모리, 로보틱스, 디지털트윈, 지능형 AI 에이전트 등을 구동할 수 있는 인프라를 구축할 계획”이라고 덧붙였다.
젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO는 “AI 시대에 AI 팩토리라는 새로운 형태의 제조공장이 등장했다”며 “SK그룹은 엔비디아의 핵심적인 메모리 기술 파트너로 엔비디아가 전 세계 AI 발전을 주도하는 최첨단 GPU 컴퓨팅 플랫폼을 개발할 수 있도록 지원해왔다”고 설명했다. 또한 “엔비디아 가속 컴퓨팅과 소프트웨어를 기반으로 한 AI 인프라를 구축해 SK그룹 혁신과 한국 AI 생태계를 활성화할 AI 팩토리를 함께 조성할 수 있어 매우 기쁘다”고 소감을 전했다.
이번 AI 프로젝트와 관련해 SK텔레콤은 엔비디아와 ‘AI 네트워크’ 연구개발(R&D)을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. SK텔레콤은 6세대 이동통신 핵심기술로 꼽히는 ‘무선접속네트워크(AI-RAN)’ 기술 개발에 엔비디아와 국내 통신사, 삼성전자, 연세대, 한국전자통신연구원(ETRI) 등과 협력하기로 했다. AI-RAN은 여러 기기에서 생성되는 AI 데이터를 무선 인터넷망에서 고속, 저지연으로 전송하는 기술이다. SK텔레콤은 국내 기업, 연구기관들과 함께 엔비디아 AI-RAN 실증, 표준화, 상용화 등의 프로젝트 협력을 추진한다. 이를 통해 한국을 글로벌 AI-RAN 기술검증허브로 육성한다는 복안이다. 과학기술정보통신부는 내년부터 AI-RAN R&D, 실증망 구축 등을 지원하고 이에 맞춰 SK텔레콤은 AI-RAN 특화 AI 서비스 발굴에 나설 예정이다.
댓글 0