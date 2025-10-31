글로벌 총수들 유쾌한 소통…이재용, 어린이에 “효자 되세요” 사인

젠슨 황-이재용-정의선 ‘치맥 회동’ 화제
치킨집서 250만원 나와…이재용이 계산
엔비디아 행사장 옮겨서도 ‘케미’ 과시
정의선 “내가 나이 들어보여도 다 형님들”
젠슨 황, 걸그룹 소개하며 “모두 K팝 듣는다”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 3자 ‘치맥(치킨+맥주)’ 회동이 온라인상에서 연일 화제를 모으고 있다.
시가총액을 모두 합치면 약 8300조 원에 이르는 글로벌 기업의 총수 3명은 30일 서울 강남구 삼성역 인근 ‘깐부치킨’ 매장에서 공개 치맥을 즐겼다.
이날 매장 인근은 세 사람을 보기 위해 몰려든 시민들로 인산인해를 이뤘다. 식사가 끝날 무렵 시민들은 사인을 요청했고, 이재용 회장은 자신에게 다가온 한 어린이에게 “예준이 효자 되세요”라는 문구와 함께 사인을 해 화제가 됐다. 이를 본 누리꾼들은 “저 아이는 나중에 사인 들고 삼성 면접 보면 되겠다” “사인 보관했다가 대학 등록금으로 내면 효자다” 등 유쾌한 반응을 보였다.
이날 회동에서 누가 계산을 할지도 누리꾼들의 관심사였다. 이 회장이 “오늘 내가 다 사겠다”고 하자 현장에 있던 시민들은 일제히 ‘젠슨 황’을 연호했다. 이에 황 CEO는 “이 친구들 돈 많다”며 농담했다. 정 회장도 “2차는 제가 쏘겠다”고 화답해 훈훈한 분위기를 이어갔다. 잠시 후 황 CEO가 “오늘 저녁을 쏘겠다(Dinner is Free)”라고 외치자 시민들은 환호와 박수를 보냈다. 다만 실제 계산은 이 회장이 한 것으로 전해졌다. 이날 해당 매장의 전체 테이블 식사비는 약 250만 원 나온 것으로 알려졌다.
이후 세 사람이 자리를 옮긴 코엑스 지포스 행사장에도 이야깃거리는 이어졌다. 황 CEO는 이 회장과 정 회장을 ‘치맥 버디’라고 소개하며 친근한 모습을 보였다. 두 사람은 차례로 무대에 올라 황 CEO와 포옹하며 인사를 나눴다.
황 CEO는 “(두 사람과) 소맥을 마셨다”며 “아주 좋았다”고 했다. 현장에서는 전 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘소다팝’이 흘러나왔다. 이를 본 누리꾼들은 “사자보이즈 아니고 사장보이즈다” “발표회에서 2차 시작했다” “이 조합 믿기지가 않는다” 등 열띤 관심을 보였다.
무대에 오른 이 회장은 “그런데 왜 이렇게 아이폰이 많냐”며 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 그는 평소에도 삼성 제품에 대한 애정이 깊은 것으로 알려져 있다. 취재진의 카메라를 보고 “다 캐논 제품이네요”라고 말한 일화도 있다.
이 회장은 또 “엔비디아가 삼성의 중요한 고객이고 전략적인 파트너라서인 것도 있지만 진짜 이유는 젠슨이 친구라서 왔다”며 “젠슨이 이 시대 최고의 혁신가이자 기업가, 존경하는 경영진이지만 더 중요한 것은 정말 인간적이고 매력적인 친구”라고 치켜세웠다.
그러면서 “젠슨은 꿈도 있고, 배짱도 있고 제일 중요한 건 웜하트(Warm Heart), 정이 많은 친구”라며 “이 멋진 밤 순간순간을 아주 많이 즐기시길 바란다”고 덧붙였다. 황 CEO와 이 회장은 이후 깊은 포옹을 나눴다.
이 회장과 황 CEO는 농담을 주고받기도 했다. 황 CEO가 “GDDR을 처음 만들었을 때 너(이 회장)는 어린 아이였다”고 하자, 이 회장은 “어리고 거만했지(young and arrogant)”라고 받아쳐 좌중을 폭소하게 만들었다.
정의선 회장도 “생긴 건 (제 나이가 더) 들어보여도 두 분(황 CEO, 이회장) 다 형님이다”라고 농담했다. 이어 “어렸을 때부터 아케이드 게임을 했는데 아이가 롤(LOL)을 너무 좋아해서 같이 했다. 물론 엔비디아 칩이 안에 들어 있을 것”이라며 “미래에는 엔비디아 칩이 차, 로보틱스로 들어와 더 많이 협력할 것 같다. 앞으로는 차에서 더 많은 게임을 할 수 있게 할 것”이라고 말했다.
이날 행사장에서는 관객이 삼성전자 주가를 보여주는 장면이 화면에 잡히기도 했다. 이를 본 황 CEO는 “저것 봐! 저것 봐! 저것 보라고!”라며 흥분한 모습을 보였다. 삼성전자는 전날 10만4100원에 거래를 마치며 사상 최고가를 또 다시 갱신했다.
프로게이머 ‘페이커’ 이상혁의 영상 편지도 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 이를 본 황 CEO는 ‘페이커’를 연호하며 분위기를 띄웠다. 또 “한국인들이 e스포츠를 만들었고, 당신들이 PC 게임을 국제적인 현상으로 만들었다. 모든 것이 여기, 한국에서 시작됐다”며 “한국의 e스포츠, PC방, 게이머들이 지금의 엔비디아를 있게 했다”고 말했다.
케이팝 그룹 르세라핌은 축하 공연을 위해 무대에 올랐다. 특히 황 CEO가 직접 르세라핌을 소개하며 한 발언이 화제가 됐다. 그는 “이제는 아무도 팝이나 락앤롤, 재즈를 듣지 않는다. 세계인이 지금 뭘 듣는지 아나? 모두 K팝을 듣는다”며 르세라핌을 “뛰어난 퍼포머(Great Performer)!”라고 치켜세우기도 했다.
한편 황 CEO는 31일 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 특별연설에 나선다. 별도 기자간담회도 예고돼 있는 만큼 황 CEO가 어떤 내용을 발표할지가 시장의 관심사다. 황 CEO는 이 회장, 정 회장과의 회동 이후 기자들과 만나 “많은 발표를 할 예정”이라며 “한국과 엔비디아 그리고 파트너 모두에게 정말 좋은 소식이 될 것”이라고 말했다.
