러브샷하고 치킨 나눠준 ‘AI 깐부’ 이재용·정의선·젠슨황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 ‘치맥 회동’을 시작했다. 셋은 치맥 회동 중 ‘러브샷’을 하기도 하며 친근함을 과시했다.
황 CEO와 이 회장, 정 회장은 이날 오후 7시 30분경 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨에서 회동했다. ‘깐부’는 ‘친한 친구’를 뜻하는 은어로 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’을 통해 유명한 단어가 됐다. 이번 회동 장소는 엔비디아 측이 정한 것으로 알려졌다.
치킨집 근처에는 이들 세 사람을 보기 위해 많은 인파가 몰렸다.
15년 만에 방한한 황 CEO는 예정 시간보다 10여 분 일찍 도착해 시민들에게 인사하고 함께 사진을 찍기도 했다. 황 CEO는 트레이드 마크인 검은색 가죽재킷 안에 검정색 버버리 반팔 티셔츠를 입었다.
이 회장은 흰색 니트에 재킷, 정 회장은 흰색 티셔츠에 후드 집업과 조끼 등 캐주얼한 차림으로 마주했다.
치킨집 창가 자리에 앉은 세 사람은 서로 악수하고 맥주가 담긴 유리잔으로 건배했다. 회동 테이블에는 크리스피 순살치킨, 마늘간장 순살치킨 등 2만 원대 메뉴가 준비된 것으로 전해졌다. 황 CEO는 맥주를 마신 뒤 고개를 양옆으로 흔들며 “와우”라고 했다.
황 CEO는 자리에 앉은 뒤 준비해 온 일본 산토리 싱글몰트 위스키 하쿠슈 25년산과 엔비디아의 개인용 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크’ 신제품을 이 회장과 정 회장에게 1개씩 선물했다. 선물에는 “우리의 파트너십과 세계의 미래를 위해”라고 적었다.
황 CEO는 곧 밖으로 나가 시민들에게 준비해온 선물들을 나눠주며 시민들과 접촉했다. 이 회장과 정 회장은 가게 안에 있는 손님들의 사인 요청에 화답하고 대화를 나누기도 했다. 8시 35분경 회동을 마무리하기 직전엔 세 명이 모두 치킨 그릇을 들고 나와 시민들에게 나눠주기도 했다.
현재 삼성전자는 엔비디아에 인공지능(AI) 칩의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 공급을 추진하고 있다. 이번 회동에서 관련 협의가 오갈 수도 있다. 엔비디아와 현대차그룹의 자율주행차 및 휴머노이드 로봇 분야 협력 방안이 논의될 수 있다는 전망도 나온다.
황 CEO가 이 회장, 정 회장과의 저녁 식사 뒤 함께 서울 코엑스에서 열리는 엔비디아 그래픽카드(GPU) ‘지포스’의 한국 출시 25주년 기념 행사장으로 이동할 가능성도 제기된다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
