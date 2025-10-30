[속보]트럼프 “中과 회담, 10점만점에 12점…희토류 장애물 없다”

시진핑과 100분 회담뒤 만족감 드러내
中, 희토류-대두 구매 美측 요구 수용
트럼프 ‘펜타닐 관세’ 즉각 10%P 내려
“내년 4월쯤 방중…그뒤 시진핑도 답방”
도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 부산에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 마친 뒤 중국에 부과한 펜타닐 관세를 10%로 낮추는 데 합의했다고 밝혔다. 중국은 희토류 수출 통제를 1년간 유예하기로 했다. 트럼프 대통령은 “(희토류와 관련해) 장애물은 전혀 없다”고 했다. 중국 측이 대두(大豆) 등 미국산 농산물을 즉각 구매하기로 했다고도 전했다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 회담을 두고 “10점 만점에 12점“이라고 만족감을 드러냈다. 트럼프 2기 들어 미국의 고율관세 부과로 시작된 미중 무역전쟁이 ‘세기의 담판’으로 불린 이번 정상회담을 통해 일시적 휴전에 들어갔다는 평가가 나온다.
트럼프 대통령은 이날 미 워싱턴 DC로 향하는 전용기 에어포스원에서 기자들에 이같이 말했다. 두 정상은 같은 날 김해국제공항 접견실(나래마루)에서 오전 11시 10분부터 약 1시간 40분간 회담을 가졌다. 회담을 마친 트럼프 대통령은 곧바로 전용기에 올라타 미 워싱턴 DC로 돌아갔다. 그는 기내에서 “아시다시피 펜타닐 때문에 중국에 20% 관세를 부과했는데 이는 큰 관세”라며 “(협상을 통해) 10%포인트를 줄였기 때문에 (펜타닐 관세는) 20%가 아니라 10%”라고 설명했다. 트럼프 대통령은 앞서 중국이 합성마약 펜타닐의 미국 유입을 방조하고 있다고 보고 두 차례에 걸쳐 10%씩 관세를 부과했다.
이번 미중 회담의 핵심 쟁점은 중국의 희토류 수출 통제와 미국산 대두 수입, 펜타닐 통제, 반도체 기술 수출 통제 등이었다. 양국은 정상회담의 전초전 성격으로 최근 진행한 고위급 무역회담에서 확전을 자제하자는 취지의 타협점을 찾은 바 있다. 이 무역회담에서 중국은 희토류 수출 통제 강화 조치를 1년간 유예하고, 미국은 중국에 부과하기로 한 100% 추가 관세를 철회하는 중재안에 잠정 합의했었다. 이번 정상회담에서는 이를 토대로 중국은 희토류 수출 통제를 1년간 유예해 공급을 유지하고, 대두 등 미국산 농산물을 즉각 구매하기로 한 것. 미국은 펜타닐 관세를 10%로 인하하는 데 합의했다.
트럼프 대통령은 “희토류에는 장애물이 없다”며 “조만간 중국과 무역협정을 체결할 것”이라고 했다. 제이미슨 그리어 무역대표부 대표도 “중국은 희토류 통제를 하지 않을 것”이라고 부연했다. 이어 “(회담을 통해) 많은 결정이 내려졌고 여러 중요한 사항에 대한 결론이 도출됐다”며 “(중국의) 대두 구매가 즉시 시작될 것”이라고 알렸다. 트럼프 대통령은 이번 회담을 두고 “0점에서 10점까지, 10점이 가장 좋은 점수라고 한다면 이번 만남은 12점 정도였다”며 상당한 만족감을 드러냈다. 이어 “관계 자체가 매우 중요하다”며 “아주 좋았다고 생각한다”고 했다.
방중 계획도 밝혔다. 트럼프 대통령은 “내년 4월쯤 중국에 갈 것”이라며 “시 주석도 그 이후 플로리다주 팜비치 또는 워싱턴에 (답방을) 올 것”이라고 했다.
이번 회담에서 대만 문제 등은 언급되지 않았다고 한다. 대만 문제는 중국이 가장 민감하게 여기는 의제다. 트럼프 대통령은 ‘대만 문제’를 묻는 말에 “(대만 문제는) 논의하지 않았다”며 “언급조차 되지 않았다”고 말했다. 회담에 앞둔 25일 트럼프 대통령은 “(대만 정책에 관해) 지금 말하고 싶지 않다”며 이번 회담에서는 무역 협상에만 집중하겠다는 뜻을 보인 바 있다. 반면 양국은 우크라이나 전쟁은 종전을 위해 협력하기로 뜻을 모았다. 트럼프 대통령은 “우크라이나 전쟁과 관련해 (시 주석과) 오랜 시간 이야기했다“며 ”할 수 있는 것에 대해 함께 노력하기로 했다”고 밝혔다.
