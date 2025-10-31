‘이노베이션 허브’로 AX 업무 혁신

KT가 글로벌 빅테크 마이크로소프트와 협력해 인공지능 전환(AX·AI Transformation) 사업을 위한 ‘KT 이노베이션 허브’를 최근 개소했다.
KT 광화문 웨스트 빌딩에 약 595㎡ 규모로 마련된 KT 이노베이션 허브는 B2B 고객이 AX 업무 혁신에 관한 전시를 관람하고 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 추상적인 개념인 AX를 체험형 전시와 연계된 컨설팅을 통해 구체화했다.
KT 이노베이션 허브는 ‘협업’과 ‘참여’라는 핵심 가치를 바탕으로 네 가지 주요 공간으로 나뉜다. ‘AX 갤러리’에서는 최신 AI 기술과 적용 사례를 전시하고 ‘콘퍼런스 룸’과 ‘디벨롭 스튜디오’는 AX 컨설팅을 위한 공간이다. ‘리차지 존’은 창의적인 아이디어를 위한 교류와 휴식을 제공한다.
AX 갤러리에서 고객들은 음성 명령과 터치식 패널을 사용해 AX 솔루션 전시를 체험할 수 있다. 주요 전시로는 ‘멀티 에이전트’가 있다. 기존에는 보고서를 작성하기 위해 고객이 각자 다른 역할을 하는 AI마다 명령을 내리고 결과물을 수합해야 했다. 멀티 에이전트는 다수의 AI가 스스로 협력하고 조율해 요청에 맞는 결과물을 산출한다.
콘퍼런스 룸과 디벨롭 스튜디오에서는 KT와 마이크로소프트의 AX 전문 인력이 고객과 함께 업무 혁신 로드맵을 세우고 이를 구현하기 위한 기술적 조언과 솔루션 설계를 제공한다. 설계된 솔루션은 최대 5일 안에 실행 가능한 시제품으로 제작해 볼 수 있다. 정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장은 “마이크로소프트와의 협력을 바탕으로 KT는 내부 AX 전환 등 의미 있는 성과를 창출하고 있다”며 “국내 버티컬 시장의 AX 생태계를 구축하는 데 KT 이노베이션 허브가 전초 기지 역할을 할 수 있을 것”이라고 했다.
