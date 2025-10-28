프리즈모버스, 서일대와 AI 기반 게임·디지털 교육 콘텐츠 공동개발 MOU 체결

AI 기반 게임 제작 솔루션 에셋티(Assetti)를 운영하는 ㈜프리즈모버스(대표 김주형)가 서일대학교 신산업분야 특화 선도 전문대학 지원사업단과 기술 실증 및 산학 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양 기관은 실제 게임 개발 환경에서 에셋티(Assetti)의 주요 기능인 ‘바이브 코딩 어시스턴트(Vibe Coding Assistant)’와 ‘에이아이 에셋 제너레이터(AI Asset Generator)’를 적용해 기술 효용성을 검증하고, 이를 청소년 대상 AI 디지털 교육 콘텐츠 개발에도 확장할 계획이다.
프리즈모버스는 이번 협력을 통해 자사의 AI 기술이 미래 개발자 교육 및 산업 현장 표준화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 김주형 대표는 “서일대학교는 실무 중심의 IT 인재 양성 역량이 뛰어난 학교”라며 “에셋티(Assetti)의 AI 통합 기술이 미래 개발자들에게 필수적인 표준으로 자리잡고, 글로벌 시장 진출 전략을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.
김민철 서일대학교 AI게임융합학과장은 “에셋티(Assetti)는 개발 효율성을 획기적으로 높일 수 있는 혁신적인 솔루션”이라며 “학생들이 이를 통해 AI 시대의 실무 역량과 보안 의식을 조기에 습득해 산업 현장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
