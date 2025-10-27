韓-캄보디아 작년 가상자산 128억원 거래…1년새 1400배 증가

캄보디아 범죄 단지의 배후 세력으로 알려진 ‘프린스 그룹’(Prince Group)에 국내 은행 캄보디아 현지 법인들이 지급한 이자가 14억 원 수준인 것으로 집계됐다. 최근 1년 사이 한국과 캄보디아 간의 가상자산 송금액도 폭증했다. 캄보디아 조직들의 불법 자금 세탁과 연관이 있는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다는 지적이 나온다.
●캄보디아 범죄 배후에 韓은행 14억 이자 지급
27일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 KB국민, 신한, 우리, 전북 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5400만 원을 지급한 것으로 나타났다. 전북은행이 7억870만 원으로 가장 많았으며 KB국민(6억7300만 원), 신한(6100만 원), 우리(1100만 원) 등이 그 뒤를 이었다. 현재 이들 은행에는 프린스 그룹 자금 911억7500만 원이 예치돼 있는데, 은행들은 국제 제재 규정에 따라 이를 자체 동결한 상태다.
프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액도 당초 금감원에서 파악한 수준(1970억4500만 원)보다 소폭 많은 2146억8600만 원인 것으로 확인됐다. 이 중 전북은행이 1252억800만 원으로 절반 이상을 차지했으며 KB국민(707억8800만 원), 신한(77억900만 원), 우리(70억2100만 원), iM뱅크(39억6000만 원) 순으로 많았다.
전북은행은 후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 1건의 당좌예금도 보유하고 있었다. 당좌예금이란 수표, 어음 등을 발행해 대금을 결제하는 요구불예금이다. 후이원 그룹의 당좌예금 잔액은 현재 10만 원에 불과하나, 최근 7년 간의 거래 규모 및 내역은 확인되지 않고 있다.
●한국·캄보디아 간 가상자산 송금, 1년 새 1400배 증가
한국과 캄보디아 사이의 가상자산 송금도 최근 1년 사이 급증했다. 국민의힘 이양수 의원실이 금감원에서 받은 자료에 따르면 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 국내 5대 가상자산 거래소와 캄보디아 거래소 ‘후이원 개런티’가 지난해 주고받은 가상자산 액수는 128억645만 원이었다. 1년 전인 2023년 922만 원에 비해 1400배 가까이 증가한 셈이다.
지난해 후이원 개런티에서 국내 거래소로 들어온 가상 자산이 104억9457만 원이었고, 국내 거래소에서 후이원 개런티로 빠져나간 돈이 23억1188만 원이었다. 후이원 그룹은 캄보디아 범죄단지에서 거둬들인 수익을 가상 자산 등을 거쳐 세탁한 혐의로 미국과 영국 등으로부터 제재를 받는 기업이다. 후이원 개런티는 이 그룹의 계열사로 가상자산 거래소 사업을 하고 있다.
일각에서는 캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지 법인들을 통해 ‘검은 돈’을 세탁했을 가능성이 있다고 지적한다. 강민국 의원은 “캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴 은행”이라며 “(이를 고려했을 때) 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다”고 지적했다.
이억원 금융위원장은 27일 국정감사에서 “일단 금융거래 등 제한 대상자 내용을 외교부와 협의해 신속하게 할 것”이라며 “선제적인 계좌정지 제도 등의 (조치도) 사기, 도박, 마약 등의 범죄를 특정하게 타깃해서 할 수 있도록 제도 개선을 검토하겠다”고 답했다.
댓글 0