경주에 유통가 리더 집결… 신동빈-정용진, APEC CEO 서밋 참석

롯데와 신세계, 현대백화점 등 국내 주요 유통기업 최고경영자(CEO)들이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한다.
롯데그룹은 신동빈 회장이 28일 열리는 APEC CEO 서밋에 참석해 전 세계 주요국 정상 및 글로벌 기업인들과 교류한다고 26일 밝혔다. 신 회장은 이 자리를 통해 경제 협력과 지속가능한 성장 방안을 논의할 예정이다. 김상현 롯데유통군 총괄대표, 이영준 롯데화학군 총괄대표, 정준호 롯데백화점 대표 등 그룹 주요 경영진들이 APEC CEO 서밋의 주요 세션과 비즈니스 네트워킹에 참여한다.
롯데그룹은 이번 APEC의 성공적 개최를 위해 전사적인 지원을 한다. 롯데호텔은 APEC 주요 공식 행사의 케이터링 전반을 담당한다. 롯데호텔서울은 셰프 에드워드 리와 협업해 정상회의 오찬과 만찬을 준비할 예정이다. 시그니엘부산은 APEC CEO 서밋 환영 만찬을 맡는다. 롯데웰푸드, 롯데GRS, 롯데칠성음료 등 식품 계열사들은 행사장에 홍보 부스를 마련하고 다양한 K푸드를 선보인다.
다른 주요 유통그룹 경영진도 APEC을 찾는다. 정용진 신세계그룹 회장은 29일 오전에 열리는 APEC CEO 서밋 개막식에 참석한다. 정지영 현대백화점 사장, 허서홍 GS리테일 대표, 박대준 쿠팡 대표는 28일 경주 예술의전당에서 열리는 ‘유통 퓨처테크 포럼’에 참여한다.
