한국앤컴퍼니, 美테네시 주지사 회동 ‘북미 사업 강화’

현지 진출 주정부 차원 지원책 논의
한국앤컴퍼니그룹이 미국 테네시 주지사와의 회동을 통해 북미 지역 사업 확장에 속도를 냈다.
한국앤컴퍼니그룹은 빌 리 테네시 주지사가 24일 오전 경기 성남시 판교 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스를 방문해 이수일 부회장 겸 한온시스템 대표, 박종호 한국앤컴퍼니 대표, 안종선 이상훈 한국타이어앤테크놀로지 공동대표 등 경영진과 간담회를 가졌다고 26일 밝혔다.
이날 간담회에서는 비즈니스 친화적 환경 조성과 원활한 현지 진출을 위한 주정부 차원의 지원 방안이 집중적으로 논의됐다. 안정적인 에너지 공급과 경쟁력 있는 현지 인력 확보 등 모빌리티 산업 발전을 위한 협력 강화 방안도 함께 다뤄졌다.
한국앤컴퍼니그룹은 현재 테네시주 클라크스빌에서 배터리와 타이어 생산 공장을 운영하고 있다. 2017년 준공한 한국타이어 공장은 승용차용 타이어를 생산해 왔으며 현재 공장 증설 공사를 진행 중이다. 올해 말 증설 공사를 마무리하면 연간 생산량이 늘어나고 트럭과 버스 등 상용차용 타이어로 생산 라인업이 확대될 것으로 보인다.
이미 공장 증설에 대한 테네시주의 지원이 이어져 온 상황에서 이번 주지사 방문으로 추가 협력 강화에 탄력을 받게 될 것으로 예상된다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0