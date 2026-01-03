오세훈의 ‘계엄 절연’ 요구 일축한 장동혁

국민의힘 장동혁 대표가 오세훈 서울시장이 “당이 계엄으로부터 완전히 절연해야 한다”고 요구한 것에 대해 “계엄에 대해 계속 입장을 요구하는 것은 다른 정치적 의도가 있다고 볼 수밖에 없다”고 반박했다. 한동훈 전 대표 등과의 통합론에 대해서도 “걸림돌이 먼저 제거돼야 한다”고 선을 그었다.
장 대표는 2일 국회에서 기자간담회를 열어 “계엄에 대한 제 정치적 의사 표명은 명확하게 이뤄졌다”며 이같이 밝혔다. 전날 오 시장이 “목소리가 높은 일부 극소수의 주장에 휩쓸리지 않고 상식과 합리를 바탕으로 한 국민 대다수의 바람에 부합하는 방향으로 당이 과감하게 변해 가야 한다”며 계엄 절연을 요구한 것을 일축한 것.
장 대표는 “저는 2024년 12월 3일 당시 본회의장에서 계엄 해제 표결에 참여했고 찬성 표결을 했다”며 “헌법재판소의 (윤석열 전 대통령 파면) 결정에 대해서도 존중한다는 입장도 분명히 말씀드렸다”고 밝혔다. 그러면서 “따라서 계엄에 대한 제 입장을 반복해서 묻는 것은 바람직하지 않다”고 했다. 장 대표는 “우리에게는 국민들의 상상을 뛰어넘는 파격적인 쇄신이 필요하다. 가장 중요한 쇄신은 인적 쇄신”이라며 “이번 지방선거에서 승리를 위해 새 인물들로 파격적인 공천 혁신을 시도하겠다”는 말도 했다. 당내에선 오 시장을 겨냥해 인적 쇄신을 거론한 것이란 해석이 나왔다.
이날 장 대표는 ‘보수 대통합’ 요구에 대해서도 “당내 통합을 하는 데 있어서 어떤 걸림돌이 있다면 그 걸림돌이 먼저 제거돼야 할 것”이라며 “그런 걸림돌이 해결되지 않는데도 당원들의 의사와 상관없이 당 대표가 개인적 판단에 의해서 연대나 통합을 함부로 얘기할 수 없는 것”이라고 말했다. 통합의 걸림돌로 한 전 대표를 지목한 것으로 풀이된다. 다만 장 대표는 통일교 특검법 공조를 위해 개혁신당 이준석 대표와는 이달 중순경 회동할 방침으로 알려졌다.
댓글 0