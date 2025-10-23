“우수한 성과, 협력사 덕”… 현대차-기아-한화에어로 등 中企 지원

현대차-기아, 우수 협력업체 포상
현대자동차와 기아, 한화에어로스페이스 등 대기업들이 중소 협력사에 대한 지원에 나서고 있다. 우수한 기술력을 갖춘 협력사를 포상하고 해외 진출을 원하는 협력사에 힘을 싣는 등 상생을 모색하는 움직임이다.
한화에어로, 7개사와 수출 MOU
현대차·기아는 22일 경기 화성시 롤링힐스 호텔에서 ‘2025 연구개발(R&D) 협력사 테크 데이’를 개최하고 기술 개발과 품질 확보 측면에서 우수한 성과를 낸 협력사를 포상했다. 실내 공간 활용성을 늘리기 위해 중앙 콘솔을 회전하거나 기울어지도록 만든 ‘코스모’를 비롯한 6개 업체가 수상 명단에 올랐다.
현대차·기아는 협력사의 인재 채용을 지원하는 프로그램을 운영하고 협력사 전용 교육 시설 ‘글로벌 상생 협력 센터’도 건립하는 등 지속적으로 협력사와의 우호 관계를 쌓아나가고 있다. 현대차·기아 측은 “높은 기술 수준의 협력사들은 현대차와 기아가 글로벌 톱3 회사로 거듭날 수 있도록 한 원동력”이라며 “앞으로도 동반성장을 위해 노력할 것”이라고 전했다.
한화에어로스페이스도 경기 고양시 킨텍스 전시관에서 열리고 있는 2025 서울 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)에서 협력사 7곳과 업무협약(MOU)을 체결하고 해외 수출을 지원하기로 했다.
