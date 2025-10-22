농협중앙회, 3분기 종합경영분석회의 개최

농협중앙회는 22일 서울 본관 대강당에서 ‘2025년 3분기 종합경영분석회의’를 열었다고 밝혔다.
이날 회의에는 강호동 회장을 비롯해 중앙회 임원과 계열사 대표, 집행간부, 지역본부장, 부실장 등 약 450명이 참석했다. 참석자들은 2025년 4분기와 2026년의 경영 환경을 전망하고 3분기 실적을 점검하며 향후 추진 계획을 논의했다. 또한 연말을 앞두고 농·축협의 건전한 결산을 위한 대책과 각 사업부문별 중점 과제에 대해서도 구체적인 논의가 이뤄졌다.
강 회장은 2025년의 성과를 격려하면서 “농업·농촌과 농업인 지원이라는 농협의 본연 역할을 잊지 말아야 한다”고 강조했다. 이어 “뼈를 깎는 절박한 자세로 경영 여건을 개선하고, 추가적인 수익 확대를 통해 반드시 연말 목표를 달성해야 한다”고 당부했다.
또한 강 회장은 “지난 8월 창립기념식에서 선포한 농업·농촌 국민운동인 ‘농심천심(農心天心) 운동’에 더 많은 국민이 동참할 수 있도록 힘써야 한다”면서 “이를 통해 농업과 농촌의 활력을 높이는 데 최선을 다하자”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
