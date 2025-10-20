호카, ‘트랜스제주 by UTMB® 2025’ 공식 스폰서 참여 …브랜드 파워 ‘입증’

UTMB® 월드 시리즈 대회인 ‘트랜스제주 by UTMB® 2025’가 지난 주말 제주에서 성황리에 막을 내렸다.
호카(HOKA)는 올해도 대회의 공식 메인 스폰서로 참여하며 브랜드 존재감을 선보였다. 이번 대회에서는 참가 러너 중 약 50% 가까이가 호카의 제품을 착화, 트레일 러닝 부문에서의 최강자로서의 입지를 입증했다.
팀호카(Team HOKA)의 고민철 선수는 올해 새롭게 신설된 100마일 종목에서 16시간 55분 51초의 기록으로 우승, 트랜스제주 100마일의 초대 챔피언 타이틀을 차지했다.
고민철 선수는 호카의 카본 플레이트 트레일 러닝화 ‘텍톤 X 2(Tecton X 2)’를 착용, 브랜드의 혁신적인 트레일 퍼포먼스 기술력을 완벽히 증명했다. 또 팀호카의 김지수 선수는 제주 70K 종목에서 전체 4위, 연대별 1위를 기록하는 저력을 보여주었다.
한편, 호카 글로벌 앰배서더이자 프랑스 기반 러닝 크루 ‘파워업(POWERUP)’의 루디 트로빌랑(Ruddy Trobillant)은 제주 20K 종목에서 우승을 차지하며, 국제 무대에서도 호카의 경쟁력을 입증했다.
트랜스제주 엑스포 현장에 마련된 호카 부스(FLYLAB)는 대회 기간 동안 참가자와 방문객들로 연일 붐볐다.
제품 트라이얼, 쉐이크아웃 런, 리커버리 요가 등 다양한 프로그램을 통해 러너들에게 ‘Joyful Experience(즐거운 러닝 경험)’을 선사했다.또 완주자들을 위한 피니셔 인증존과 SNS 이벤트 등 참여형 프로그램을 통해 현장의 즐거움을 배가시켰다.
호카는 이번 트랜스제주를 통해 단순한 러닝 브랜드를 넘어, 러너들이 함께 달리며 한계를 뛰어넘는 ‘Together We Fly Higher’의 브랜드 메시지를 현장에서 실현했다.
