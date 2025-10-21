경력단절-중장년 등 사회 취약계층 취업 지원

서울 강남에 본사를 둔 HR 아웃소싱 전문기업 아람인테크가 ‘2025 K-ESG 경영대상’ 사회 ESG 대상에 선정됐다.
2002년 설립된 아람인테크는 대기업·중견기업을 대상으로 각 분야 아웃소싱 서비스를 제공하는 토털 HR 아웃소싱 전문기업이다. 현재 전국 5개 지사와 인도네시아 해외 법인을 운영 중이며 도급, 파견, 위탁 운영, 채용 대행, HR 컨설팅 등 다양한 인사관리 서비스를 제공하고 있다. 대한항공, SPC, 풀무원, 하림, 신한카드, 스타벅스 등 국내 주요 대기업과 10년 이상 파트너십을 유지하며 2023년 매출 1000억 원 돌파, 사원 수 4000명 이상이라는 업계 상위 성과를 기록했다.
아람인테크는 올해 ‘근로자 보호 HR 서비스 클린기업’ 인증 및 ESG 부문 성평등가족부 장관상 수상 등 값진 성과를 이루며 HR 아웃소싱 업계에서 ESG 경영의 모범 사례로 주목받고 있다. 창립 이래 20여 년 동안 사람 중심의 경영 철학을 바탕으로 단순한 인력 공급을 넘어 사람, 사회, 기업, 환경이 함께 지속가능한 성장을 이루는 구조를 실천해 온 결과다.
아람인테크의 근간은 ‘사람’이다. 회사 근로자 중 약 82%가 여성이며 고령 여성 근로자도 1100명을 웃돈다. 이처럼 여성과 중장년, 경력단절자 등 사회 취약계층이 안정적으로 일할 수 있도록 지원하는 아람인테크의 시스템은 업계에서 보기 드물다. 생리휴가, 출산 전후 휴가, 태아 검진 시간, 배우자 출산휴가, 유급 수유 시간, 가족 돌봄 시간 단축 등은 모두 취업규칙에 명시된 제도로 말뿐인 복지가 아닌 실제 작동하는 제도로 정착돼 있다. 구성원들에게는 현물 점심, 생일 꽃바구니, 제세동기·혈압계 구비, 근골격계 질환 예방 프로그램 등 디테일한 복지를 제공한다. “사람과 일의 가치를 제대로 연결하는 것이 진짜 아웃소싱”이라는 이서윤 대표의 확고한 경영 철학이 엿보이는 대목이다.
고객이 미처 인지하지 못한 문제를 선제적으로 발굴하고 해결책을 제시하며 꾸준히 성장해온 아람인테크는 ISO 9001(품질), ISO 45001(안전보건), ISO 14001(환경)을 모두 인증받아 지속가능한 조직 시스템을 갖췄다는 평가다.
