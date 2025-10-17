“10월은 SPA의 계절”… 탑텐 ‘텐텐데이’·스파오 ‘파워위크’ 할인행사 돌입

국내 SPA(제조·유통 일괄) 시장을 대표하는 스파오(SPAO)와 탑텐(TOPTEN10)이 같은 날 대형 할인 행사를 시작하며 가을 소비자 공략에 나섰다. 두 브랜드 모두 17일부터 온·오프라인 통합 프로모션을 진행하며 계절 교체기에 맞춘 경량 패딩과 발열 내의 등 대표 상품군을 내세웠다.
이랜드월드가 전개하는 스파오는 이날부터 ‘파워위크(Power Week)’ 캠페인을 열고 10월 17일부터 23일까지 티저 행사를, 24일부터 11월 11일까지 본 캠페인을 운영한다. 올해는 상반기 온라인 전용이던 파워위크를 전국 매장으로 확대해 온·오프라인 동시 진행한다.
주요 품목은 △씬라이트(경량 패딩) △플리스 △데님 등으로 자체 충전재를 적용한 씬라이트 후드 재킷은 총 8개 컬러로 구성됐다. 밑단 스트링과 양방향 지퍼로 체형에 맞게 조절할 수 있으며 세탁과 건조가 가능한 소재로 실용성을 높였다고 한다. 이랜드 측은 “고물가 상황 속에서도 고객이 체감할 수 있는 혜택을 강화했다”고 전했다.
공식 온라인몰 ‘스파오닷컴’에서는 일정 금액 이상 구매 고객에게 할인 쿠폰을 제공하며, 명품 잡화·식사권·뉴발란스 운동화 등을 증정하는 ‘데일리 래플’ 이벤트를 진행한다. 타임스퀘어점, 강남점, 명동점 등 6개 주요 매장에서는 프리미엄 울·캐시미어 상품을 한정 수량으로 선보인다.
같은 날 신성통상은 자사 SPA 브랜드 탑텐과 탑텐키즈의 대표 행사 ‘텐텐데이(TENTEN DAY)’를 개막했다. 올해 행사에서는 1+1 혜택과 최대 80% 릴레이 특가가 동시에 적용된다. SNS와 온라인 커뮤니티에서는 행사 개막 전부터 ‘오픈런 꿀팁’, ‘필수템 리스트’ 등이 공유됐다고 한다.
대표 상품은 신규 출시된 에어테크(AIRTECH) 경량 패딩과 발열 내의 ‘온에어(ON Air)’ 시리즈다. 에어테크는 미세 기공 구조와 써멀로프트 기술을 적용해 가벼우면서도 안정적인 보온성을 제공하며 온에어는 흡습발열 소재를 기반으로 네 가지 라인업(라이트웜·모이스처웜·수퍼웜·익스트림웜)으로 세분화돼 있다.
탑텐은 이번 행사에 맞춰 탑텐몰 UI(이용자 인터페이스)를 전면 개편했다고 전했다. 카테고리 구조를 매장처럼 직관적으로 구성하고 성별·아이템별 분류를 강화해 효율적인 쇼핑 경험을 제공한다는 방침이다. 신성통상 관계자는 “텐텐데이는 단순한 세일이 아니라 연중 최대 규모의 고객 축제로 자리 잡았다”면서 “오프라인 매장과 온라인몰을 동시에 강화해 브랜드 접근성을 높였다”고 전했다.
업계에서는 이번 동시 프로모션을 두고 “국내 SPA 시장의 주도권 경쟁이 다시 뜨거워졌다”고 평가한다. 한 유통업계 관계자는 “가을·겨울 시즌은 SPA 브랜드의 연 매출을 좌우하는 핵심 분기”라며 “소비자 입장에서는 같은 시기에 열린 두 브랜드의 혜택을 비교하며 선택의 폭이 넓어졌다”고 말했다.
