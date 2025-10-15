동아일보

고속도로 순찰차 4대중 1대 교체기준 넘어…82만㎞ 달린 차도

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 15일 16시 25분

코멘트

글자크기 설정

2023.11.16 뉴시스
크게보기
2023.11.16 뉴시스
고속도로 위 안전을 지키는 한국도로공사 순찰차 4대 중 1대는 교체 기준을 초과한 노후 차량인 것으로 나타났다.

15일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박용갑 의원이 한국도로공사에서 제출받은 자료에 따르면 전국에 등록된 안전순찰차 481대 중 114대(23.7%)가 내부 교체 기준을 초과한 것으로 파악됐다. 기준에 따르면 사용 연수 7년 또는 주행거리 75만㎞를 초과하면 ‘노후 차량’으로 분류된다.

전국 59개 지사 중에는 48곳이 교체 기준을 초과한 차량을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 이중 7곳은 차량 교체 기준을 초과한 순찰차가 50%를 넘어서는 것으로 파악됐다. 교체 기준 초과율이 가장 높은 곳은 양양·춘천·울산·성주·서울산지사 총 5곳으로 62.5%의 차량이 노후화된 것으로 조사됐다.

차량별 주행거리로 보면 진안지사의 차량이 82만7432㎞로 전국에서 가장 높았다. 이어 공주(79만5830㎞), 강릉(77만2947㎞,) 청송(76만3704㎞,) 양양(74만2354㎞ ) 순이었다.
박 의원은 “국민의 생명을 지켜야 할 고속도로 안전순찰차 4대 중 1대가 기준을 넘긴 상황에서 예산 부족을 이유로 교체를 미룰 수는 없다”며 “2~3년 안에 전면 교체를 완료할 수 있도록 예산 배분 우선순위를 조정하고 관리부처도 이에 맞춰 감독 계획을 세워야 한다”고 말했다.

#한국도로공사#안전순찰차#노후 차량#교체 기준#고속도로#차량 관리#차량 교체#예산 부족#국토교통위원회#주행거리
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스