실리만, ‘똑똑한 요리템’만 모아 프로모션 진행…최대 60% 할인

주방·생활·식문화를 선도하는 브랜드 ㈜실리만이 냉장고 정리를 도와주는 똑똑한 요리템 프로모션을 오는 31일까지 진행한다고 16일 밝혔다.
실리만에 따르면 이번 프로모션은 공식몰인 실리만닷컴과 네이버 스마트스토어에서 동시 진행되며 긴 추석 연휴 끝 남은 추석 음식을 활용하고 보관하는 제품들로 구성하여 할인가에 선보인다.
해당 프로모션은 신제품 이지뷰 실리콘 냉동밥용기와 국용기를 비롯해 다양한 밀폐용기, 프라이팬, 실리콘 조리도구, 실리콘 찜기 등 주력 제품군의 베스트셀러 상품을 최대 60% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.
특히 프로모션 기간 동안 포토 리뷰 이벤트를 기획하여 구매 후 실리만닷컴 또는 네이버 스마트스토어에 포토 리뷰를 남기면 추첨을 통해 5,000 포인트를 지급할 예정으로 더욱 기대를 모으고 있다.
실리만 관계자는 “남은 음식도 신선하게 보관해주는 보관용기와 실리콘 소재로 사용감이 부드럽고 안전한 조리도구, 요리를 더 즐겁게 만들어주는 쿡웨어 등 다양한 제품을 만나볼 수 있는 기회이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.
한편, 실리만은 3,500평 규모의 국내 자체 공장을 보유하고 제품 연구·기획부터 생산, 유통까지 직접 원프로세스로 운영하고 있는 브랜드이다.
