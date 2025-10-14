파크하얏트 부산, 하얏트리젠시 다낭 셰프 초청 ‘베트남 미식 프로모션’ 진행

파크하얏트 부산은 하얏트 리젠시 다낭 셰프를 초청해 베트남 현지 요리를 선보이는 ‘베트남 게스트 셰프 프로모션’을 오는 20일부터 31일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
32층 스테이크 & 시푸드 그릴 레스토랑 다이닝룸에서는 조식 뷔페에 ‘소고기 쌀국수’, ‘베트남식 계란 요리’, ‘해산물 볶음면’, ‘카사바 케이크’, ‘바나나 수프’ 등 현지식 메뉴를 선보인다. 1층 파티세리에서는 ‘반미 샌드위치’, ‘스프링롤’, ‘망고 샐러드’ 등 베트남식 간편식을 판매한다.
룸서비스로는 ‘그린 망고 샐러드와 육포’, ‘소고기 쌀국수’, ‘계란 볶음밥’, ‘녹두 푸딩’, ‘사이공 스페셜 맥주’ 2병으로 구성된 ‘테이스트 오브 베트남’ 세트를 제공한다.
파크하얏트 부산 관계자는 “가을 정취 속에서 베트남의 맛과 향을 한자리에서 경험할 수 있도록 준비했다”며면서 “호텔 곳곳에서 즐기는 색다른 미식 여행을 통해 일상 속 짧은 휴식을 느껴보시길 바란다”고 말했다.
