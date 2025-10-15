수도권 북부 떠오르는 회천신도시 아파트 단지… 분양가상한제 적용

라인그룹이 수도권 북부 신흥 주거지로 떠오른 회천신도시에 ‘회천중앙역 파라곤’을 이달 분양할 예정이다.
회천중앙역 파라곤은 경기도 양주시 회정동(회천지구 A10-1블록) 일원에 지하 2층∼지상 최고 29층, 8개 동, 전용면적 72∼84㎡, 총 845가구로 조성된다. 전용면적별로는 △72㎡ 50가구 △84㎡A 402가구 △84㎡B 393가구로 구성된다. 단지 내에는 피트니스센터, 작은도서관, 북카페, 음악연습실 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련된다. 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정될 예정이다.
회천중앙역 파라곤은 풍부한 개발 호재에 따른 미래 가치가 돋보인다. 단지가 들어서는 회천신도시는 양주시 회정동·산북동 일원 410만여 ㎡ 부지에 총 2만4404가구, 인구 6만1629명이 계획돼 있다. 교통·교육·편의시설 등 각종 인프라가 단계적으로 구축되고 있다.
특히 양주시 산북동 일원에는 ‘양주회천 도시첨단산업단지’가 올해 말 준공될 예정이며 마전동 일원에 조성 중인 ‘양주 테크노밸리’도 내년 준공을 앞두고 있다. 업계에서는 이들 산업단지 개발이 완료되면 대규모 일자리 창출에 따른 주거 수요 유입으로 수도권 북부를 대표하는 매머드급 신흥 주거지로 거듭날 것으로 기대하고 있다.
회천중앙역 파라곤은 ‘다세권’ 입지도 갖췄다. 단지에서 도보 5분 거리에 수도권 전철 1호선 회천중앙역이 신설될 예정이어서 종로·서울시청·용산 등지로 환승 없이 이동할 수 있다. GTX-C 노선의 기점역인 덕정역도 가까워 개통 후에는 서울 삼성역까지 약 20분대로 이동이 가능해 서울 접근성이 크게 향상될 전망이다. 또한 평화로와 회천중앙로 등을 통해 인접 지역은 물론 덕계역∼옥정신도시 간 연결도로를 통해 옥정신도시까지도 편리하게 오갈 수 있다.
교육 환경도 돋보인다. 도보 2분 거리에 회천새봄초가 내년 9월 개교 예정이며 유치원과 중·고교 예정 부지도 도보 거리에 있어 자녀들의 안전한 통학 환경이 구현된다. 학교 건립에 따른 주변 학원가 형성은 물론 덕계도서관도 가까운 만큼 우수한 교육 환경을 갖추게 된다.
회천중앙역 파라곤은 회천신도시 중심상업지구는 물론 상가 예정 부지와도 인접해 은행·병원·음식점 등 생활 편의시설 이용이 편리할 것으로 보인다. 또한 회천중앙역을 중심으로 상권이 형성되면 주거 편의성은 더욱 높아질 것으로 기대된다. 이마트 양주점 등 대형 마트와 경찰서·소방서 등 공공기관도 가까워 생활 여건이 잘 갖춰져 있다.
단지 앞으로 흐르는 덕계천을 따라 수변공원 조성 사업이 추진 중이다. 덕계근린공원 등 신도시 내 다수의 근린공원도 인접해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.
분양 관계자는 “회천중앙역 파라곤은 스테디셀러로 꼽히는 역세권 입지에 교육·편의시설·자연 등 수요자들의 선호도가 높은 요소를 두루 갖추고 있다”며 “분양가상한제 적용으로 합리적인 분양가까지 기대할 수 있어 수요자들의 관심이 높을 것으로 보인다”고 덧붙였다.
