[단신]우리은행, ‘사장님 대출’ 고객에게 캐시백 지급 外

우리은행은 ‘우리 사장님 대출’ 신규 고객에게 1개월 치 이자를 환급해 주고, 노란우산공제 신규 고객에게는 2만 네이버페이포인트를 제공하는 소상공인 혜택을 제공한다고 13일 밝혔다. 또 우리은행은 지역신용보증재단과의 협약, 특별출연금을 통해 중소·소상공인을 위한 긴급 운영자금 약 1조 원을 2만9000명에게 저금리로 지원 중이다. 이와 함께 기존 6개였던 ‘우리 소상공인 종합지원센터’를 11개로 확대해 운영·폐업 컨설팅을 진행하고 있다. 컨설팅 이수자에게는 금리 우대 혜택도 제공된다.
■ 카뱅, 우리아이통장·적금 이용자 10만 명 돌파
카카오뱅크는 ‘우리아이통장’과 ‘우리아이적금’의 이용자 수가 10만 명을 돌파했다고 13일 밝혔다. 카카오뱅크는 지난달 15일 부모가 직접 미성년 자녀 명의로 개설할 수 있는 우리아이통장과 우리아이적금을 선보였다. 서비스 출시 이후 하루 평균 4000명의 고객이 유입되며 한 달도 안 돼 10만 명을 넘어섰다. 카카오뱅크에 따르면 이용자 4명 중 1명은 가족과 함께 서비스를 사용 중이었다. 우리아이통장 가입 고객 2명 중 1명은 우리아이적금에도 가입했다. 우리아이적금은 기본 금리 연 3%에 우대 금리 조건을 충족하면 최고 7%의 금리를 적용한다.
■ 미래에셋자산운용, 美 S&P ETF 순자산 10조 원
미래에셋자산운용이 13일 TIGER 미국 S&P500 상장지수펀드(ETF)가 업계 최초로 순자산 10조 원을 넘겼다고 밝혔다. 10일 종가 기준으로 해당 ETF의 순자산은 10조918억 원으로 집계됐다. 해당 상품은 미국 대표 지수인 S&P500에 투자하는 펀드로 현재 상장된 ETF 1029종 중 순자산이 가장 많다. 미래에셋자산운용은 최근 미국 증시가 사상 최고치 기록을 경신해 ETF에 대한 인기도 계속 오르고 있다고 설명했다.
