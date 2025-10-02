쥬트에이엠에스(JOOT AMS), 스타필드하남 ‘별빛 야장’서 ‘스팟온(SPOTON)’ 공개

미디어&디자인 플랫폼 운영사 쥬트에이엠에스(JOOT AMS, 대표 최정윤)가 지난 9월 26일부터 28일까지 스타필드 하남에서 개최되는 ‘별빛 야장’ 행사에서 새로운 리테일 미디어 플랫폼 ‘스팟온(SPOTON)’을 공개했다고 밝혔다.
스팟온은 매장 POS(결제대) 정면, 소비자 눈높이에 설치되는 정사각형 고휘도 LED 디스플레이다. 구매 직전 순간에 메시지를 전달하는 타깃형 리테일 미디어로, 약 32×32cm 폼팩터와 0.9mm 픽셀 피치의 선명한 화질을 갖췄다. POS 노출을 자연스럽게 정돈하면서 브랜드의 컬러·질감·모션을 생생한 영상으로 공간에 녹여내는 ‘브랜드 오브제’로 기능해 매장 미관과 브랜드 경험을 동시에 향상시킨다.
스팟온을 처음으로 선보인 ‘별빛 야장’은 지역 소상공인과 함께하는 상생 축제로 중소벤처기업부, 동반성장위원회 공모 사업 일환으로 음식점 중소상공인의 경쟁력 강화를 돕고 판로를 확대하고자 기획됐다. 윤남노, 박건영, 장인우 등 셰프진이 컨설팅한 메뉴를 선보이고 지역 먹거리 장터가 마련됨과 동시에 다양한 공연과 마술쇼가 진행된다.
스팟온 운영사 쥬트에이엠에스는 별빛 야장에 참가한 10개 음식점의 부스에 스팟온을 지원 및 배치해 자사의 홍보 영상을 송출할 수 있도록 했다. 이를 통해 참여사들은 고객들에게 수월하게 자사를 알리고 브랜딩을 강화하고 부스의 분위기를 높일 수 있었다.
쥬트에이엠에스는 스타필드 하남 공개를 시작으로 다양한 브랜드와 제휴해 전국 주요 매장에 스팟온을 순차 보급할 예정이다.
최정윤 쥬트에이엠에스 대표는 “뛰어난 디자인과 영상 송출 시스템을 바탕으로 상생을 추구하는 쥬트에이엠에스가 지역 소상공인과의 상생을 도모하는 축제 현장에서 스팟온의 첫 선을 보였다는 점이 매우 뜻깊다.”라며 “이번 시범 운영을 시작으로 소상공인을 지원할 수 있는 다양한 활동을 이어감과 동시에 브랜드 파트너십을 확대해 전국 매장으로 스팟온을 빠르게 확장하고 브랜드·광고주와 동반성장하는 운영 시스템을 구축하겠다”고 말했다.
한편, 쥬트에이엠에스는 스타필드 하남 내 미디어타워와 파노라마 스크린을 통해 자사와 스팟온을 소개하는 브랜드 필름도 송출한다. ‘Highlight the Brand, Value the Space, Share the Success. Target the moment, SPOTON.’ 슬로건과 함께 현장 관람객의 시선을 집중시킬 예정이다.
