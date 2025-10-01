대한송유관공사, 추석맞이 성남시 독거 노인에 생필품 후원

꾸준한 나눔으로 지역사회 상생 실천
대한송유관공사(대표 박창길)는 추석을 맞아 성남시 중원노인종합복지관에서 지역 독거노인을 위한 나눔활동을 진행했다고 밝혔다.
이번 행사에는 임직원 20여 명이 참여해 독거노인 260명을 위한 생필품 키트 전달, 복지관 내 텃밭 조성 및 지하 식당 정비 등 생활환경 개선 봉사활동을 함께 진행했다. 특히 생필품 키트(총 100만원 상당)와 텃밭상자 30개(총 300만원 상당)를 지원해 어르신들의 경제적 부담을 덜고 사회적 참여 기회를 확대하는 데 힘썼다.
대한송유관공사 관계자는 “땀 흘리는 봉사를 통해 우리 주변을 돌아보고, 지역사회에 기여할 수 있게 되어 기쁘다”며 “3년째 함께 하는 활동을 앞으로도 이어 나가서 중원노인종합복지관과 함께, 같이 더 나은 사회를 만들고 싶다”고 전했다.
중원노인종합복지관 신명희 관장은 “중원노인종합복지관이 지향하는 ‘권리형 복지’에 대한송유관공사가 함께 참여해주어 감사한 마음이 크다”며 “이번 생필품 키트 제작과 복지관 시설 정비 활동으로 지역사회 어르신들께서 따뜻한 추석을 날 수 있을 것”이라고 화답했다.
한편, 대한송유관공사는 2019년부터 전국 12개 거점 지역 소방서와 연계한 소방관련 특화 사회공헌활동도 지속해 오고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
