캄파리코리아, ‘와일드 터키 101데이’ 개최… “美 버번위스키 매력 알릴 것”

10월 한 달간 프리미엄 위스키와 소시지 페어링 체험 제공
캄파리코리아는 1일 미국을 대표하는 프리미엄 버번위스키 와일드 터키의 상징적인 숫자 ‘101’을 기념하는 ‘와일드 터키 101데이’를 10월 한 달 동안 전국 101개 이상의 바와 레스토랑, 호텔에서 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 위스키 애호가는 물론, 새로운 주류 경험을 원하는 소비자 모두에게 다양한 즐거움을 제공할 것으로 기대된다.
브랜드의 상징 ‘101’, 전통성과 장인정신 강조
위스키와 음식 문화의 새로운 미식 경험 제안
와일드 터키의 ‘101’은 브랜드의 대표 제품군과 그 정체성을 상징한다. ‘101’은 알코올 도수 50.5%를 의미하는 101 프루프(Proof)로, 일반 위스키(40~50%)보다 높은 도수와 깊은 풍미를 낸다. 진한 오크 향과 바닐라, 캐러멜 노트가 어우러진 균형감 있는 맛으로 전 세계적으로 사랑받고 있다.
이번 행사 기간 와일드 터키 101 계열 위스키 4종과 존쿡 델리미트의 스모크 치즈 소시지를 함께 합리적인 가격에 즐길 수 있다. 위스키의 달콤한 바닐라와 말린 과일, 향신료 풍미가 소시지의 풍부한 육즙과 만나 조화로운 미식 경험을 줄 것으로 보인다.
캄파리코리아 관계자는 “와일드 터키 101데이를 통해 브랜드의 상징적 숫자인 ‘101’의 의미를 직접 체험하고, 위스키와 음식 문화가 결합된 새로운 라이프스타일 경험을 할 수 있기를 바란다. 이번 행사가 단순한 술자리를 넘어서 위스키를 하나의 문화로 즐기는 계기가 되기를 기대한다”라고 전했다.
