농심, 세계 최대 식품박람회서 ‘신라면 분식’ 부스 운영

농심이 ‘ANUGA(독일 퀼른식품박람회) 2025’에 신라면을 대표 브랜드로 내세워 참가한다고 30일 밝혔다.
내달 10월 4~8일(현지시간) 독일 퀼른에서 개최되는 독일 퀼른식품박람회는 SIAL Paris(파리 국제식품박람회), FOODEX(일본 도쿄식품박람회)와 함께 세계 3대 식품 박람회 중 하나로 꼽힌다. 올해 박람회는 전 세계 118개국 약 8000여 개의 기업들이 참가하는 등 역대 최대 규모로 열린다.
농심은 이번 박람회에서 ‘신라면 분식’을 콘셉트로 부스를 운영한다. 시식과 샘플링 등 다양한 이벤트를 통해 신라면 글로벌 브랜드 슬로건인 ‘Spicy Happiness In Noodles’를 적극적으로 알린다는 계획이다.
특히 박람회를 통해 글로벌 시장을 타깃으로 선보이는 신제품 ‘신라면 김치볶음면’을 처음으로 소개한다. 신라면 김치볶음면은 외국인들이 매운맛을 쉽게 즐길 수 있도록 스와이시(Swicy; Sweet & Spicy) 한 트렌드를 살린 제품이다. 볶음김치 페이스트에 청경채와 김치 플레이크, 참기름의 고소함이 어우러져 감칠맛을 더욱 살렸다. 신라면 김치볶음면은 이르면 10월 말 호주, 대만 등 글로벌 주요 국가에서 판매를 시작할 계획이다.
이밖에도 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 협업을 테마로 한 포토존, 신라면의 글로벌 위상을 홍보하는 브랜드 존과 함께 글로벌 유통 바이어 및 거래선 방문에 대비한 상담 공간도 마련했다.
농심 관계자는 “전 세계 식품업계가 주목하는 아누가에서 농심 신라면이 가진 매운맛의 행복한 가치를 선보일 예정”이라며 “SHIN 슬로건을 함께 체험하는 공간에서 글로벌 소비자와 접점을 더욱 확대해 나가겠다”라고 말했다.
댓글 0