미생물 음식물처리기 브랜드 린클, 신제품 ‘린클 이지’ 출시

미생물 음식물처리기 전문 브랜드 린클이 신제품 ‘린클 이지(REECNEL EASY)’를 출시한다.
이 제품은 오늘(29일) 오후 네이버 쇼핑라이브 ‘핫it슈’ 방송을 통해 공개되며, 인기 테크 유튜버 ‘잇섭’이 직접 소개할 예정이다.
린클 이지는 이름 그대로 ‘Easy(이지)한 음식물처리기’를 콘셉트로 개발됐다. 린클의 대표 기술인 전용 미생물 기반 분해 시스템을 적용해, 하루 최대 1kg, 권장 0.7kg까지 안정적으로 분해할 수 있다. 분해 성능은 유지하면서도 가격 진입장벽은 대폭 낮췄다.
디자인 측면에서도 변화가 돋보인다. 최근 주방가전의 트렌드인 작고 깔끔한 미니멀 디자인을 적용해, 1~2인 가구, 자취생, 신혼부부를 위한 ‘맞춤형 음식물처리기’라는 평가를 받고 있다. 크기는 작아졌지만, 내부 용량은 14L로 충분히 넉넉하며, 주방 환경에 잘 어울리는 컬러톤과 라운드 디자인이 특징이다.
안전성과 탈취 성능도 강화됐다. 린클 이지는 UL 인증을 받은 필름히터를 적용, 더 낮은 전력으로 더 빠른 발열이 가능하며, 새롭게 설계된 공기 순환 구조를 통해 탈취 효과도 향상됐다. 복잡한 디지털 조작은 배제하고, 원터치 버튼 하나로 간편하게 열고 닫을 수 있도록 설계해 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 것도 장점이다.
린클 관계자는 “린클 이지는 이름처럼 쉽고 간편한 음식물처리기”라며 “누구나 부담 없이 사용할 수 있도록 합리적인 가격대를 설정했고, 디자인과 성능은 절대 타협하지 않았다. 이번 제품을 통해 미생물 음식물처리기의 대중화를 본격적으로 이끌어갈 것”이라고 밝혔다.
해당 제품은 오는 10월 5일까지 네이버에서 단독 판매되며, 방송 당일 특가 혜택도 제공될 예정이다.
