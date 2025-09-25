서울 집값 5주째 상승폭 커져…분당 올들어 최고 상승

KB부동산 9월 4주 아파트 시장 동향
서울 0.34%↑…분당, 광진, 송파 강세
매수 의향 77.3…전주 比 10.3p 상승
9·7 주택공급 대책 발표 이후에도 서울 집값이 한강벨트 중심으로 5주 연속 상승폭을 키워가고 있다. 1기 신도시 재건축 호재가 있는 경기도 성남시 분당도 1주 전보다 1.16% 오르며 올해 들어 가장 높은 상승률을 보였다.
25일 KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에 따르면 지난 22일 기준 전국 아파트 가격 변동률은 1주 전보다 0.05%, 수도권은 0.13% 상승했다.
전국 아파트 매매가격은 8월18일 0.00%→8월25일 0.01%→9월1일 0.03%→9월8일 0.03%→9월15일 0.04%→9월22일 0.05%로 5주 연속 오름세다. 상승률도 지난주보다 소폭 오르면서 3주 연속 상승폭이 확대됐다
서울 아파트 매매가격은 0.34% 오르면서 5주 연속 상승폭이 확대됐다. 서울 아파트 매매가격은 8월18일 0.11%→8월25일 0.14%→9월1일 0.17%→9월8일 0.18%→9월15일 0.21%→9월22일 0.34%로 상승폭이 점차 켜졌다.
지역별로 광진구(0.96%), 송파구(0.94%), 성동구(0.73%), 강동구(0.6%), 용산구(0.54%) 등 ‘한강벨트’ 중심으로 높은 상승률을 보였다. 서울 내에서 금천구(0.00%)만 보합을 기록했다.
KB부동산은 “광진구는 광장·자양동 일대 재건축 및 한강변 단지를 중심으로 거래가 꾸준한 편”이라며 “9·7 공급대책 이후 주춤했던 매수 수요가 다시 움직이면서 아파트값이 강세”라고 설명했다.
송파구도 잠실동 일대 주요 선호단지 가격이 오르면서 인근 아파트 가격도 점차 오르는 분위기다. 9월 초부터 매수세가 늘면서 신고가 거래도 이뤄지는 상황이다.
경기 아파트 매매가격(0.06%)은 전주 대비 0.06% 오르면서 7주 연속 상승했다. 특히 성남시 분당구(1.16%)는 4주 연속 상승폭이 커지면서 1% 넘게 상승, 올해 들어 최고 상승률을 기록했다. 과천시(0.41%), 용인시 수지구(0.34%), 안양시 동안구(0.31%)도 강세다.
KB부동산은 “주간 기준 1%대 상승률을 기록한 것은 2021년 2월 첫째 주(1.13%)가 마지막”이라며 “1기 신도시 재건축 선도지구와 재건축 추진 단지를 중심으로 매수세가 빠르게 늘면서 신고가 거래가 이어지고 있다. 집주인이 매물을 거둬들이면서 매물이 줄고 가격은 오르는 추세”라고 분석했다.
인천(-0.01%)은 2주 연속 하락세다. 동구(0.02%), 미추홀구(0.02%), 연수구(0.01%), 부평구(0.01%)는 상승했다. 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.03%)만 상승세를 이어갔다. 대전(-0.02%), 부산(-0.03%), 대구(-0.07%), 광주(-0.09%)는 모두 하락세다. 기타지방(0.00%)은 보합을 기록했다.
서울 아파트 매수의향을 엿볼 수 있는 매수우위지수 지표는 77.3을 기록해 지난주(67.0)보다 10.3포인트(p) 올랐다. 8월 마지막 주부터 5주 연속 상승폭이 커지면서 매수 심리 회복세가 뚜렷하다. 강북14개구는 69.1, 강남11개구는 84.6으로 각각 8.7p, 11.6p 올랐다.
전국 아파트 전세가격은 1주 전보다 0.05% 상승하며 29주째 오름세를 이어갔다. 수도권 아파트 전세가격(0.06%)은 4주 연속 올랐다.
서울 아파트 전세가격(0.11%)은 33주 연속 상승세를 보였다. 오름폭은 전주(0.07%) 대비 소폭 커졌다. 광진구(0.61%), 송파구(0.35%), 강동구(0.26%), 용산구(0.16%), 노원구(0.16%) 등이 상승했다. 서대문구(0.00%)는 보합이며, 서초구(-0.02%)만 하락했다.
KB부동산은 “광진구의 경우 광장동 일대 재건축 단지 이주 수요와 인근 송파구 오금·가락동 재건축 이주 수요까지 겹치면서 전세 수요 대비 매물이 부족해 전셋값이 오르고 있다”고 설명했다.
경기 아파트 전세가격은 전주 대비 0.05% 올라 35주째 상승 흐름이다. 특히 하남시(0.55%)는 인접한 서울 송파구 일대 전세가격이 오르면서 전세를 찾는 수요가 늘고 있다. 대단지에도 전세 매물이 귀해 상승한 가격에 거래가 이뤄지면서 전셋값이 강세다. 인천(0.00%)은 5주 연속 오름세를 보이다가 이번주 보합을 기록했다. 부평구(0.01%), 계양구(0.01%), 서구(0.01%), 미추홀구(0.01%)는 상승했다.
