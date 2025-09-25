‘청주 롯데캐슬 시그니처’ 견본주택 내일(26일) 그랜드 오픈

롯데건설이 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 일원에 공급하는 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 내일(26일) 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 나선다. 단지는 총 962세대로 조성되며, 이 중 459세대가 일반분양으로 공급된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡로 선호도 높은 중소형 평형 위주로 구성됐다.
‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 우수한 교통 환경을 자랑한다. 충청권 광역급행철도(CTX, 예정)를 비롯해 KTX·SRT 이용이 가능한 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 광역 교통망이 가깝다. 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등 편리한 도로망까지 갖추고 있어 청주 도심은 물론 수도권과 전국 주요 도시로의 이동이 수월하다.
생활 인프라도 풍부하다. 단지 주변에 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 대형 문화·쇼핑 시설이 밀집해 원스톱 생활이 가능하다. 교육 여건 역시 강점으로, 인근에 강서초, 서현초, 서현중 등이 자리해 있으며 우수한 학군으로 학부모들의 관심이 높을 전망이다.
단지는 미래가치 또한 기대된다. 강서 테크노시티 일반산업단지 조성과 함께 세종·오송·옥산·오창·청주 산업단지를 잇는 교통 요충지로 자리 잡아 산업과 생활을 아우르는 주거지로 평가받고 있다.
롯데캐슬만의 특화 설계도 눈길을 끈다. 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며, 단지 중앙에는 대규모 중앙광장과 녹지 공간을 배치해 쾌적한 주거 환경을 제공한다. 또한 실내골프클럽, 피트니스 클럽, 작은 도서관, 키즈 플레이라운지 등 다채로운 커뮤니티 시설이 조성돼 입주민들의 라이프스타일을 풍부하게 지원한다.
‘청주 롯데캐슬 시그니처’는 브랜드 프리미엄을 기반으로 청주의 새로운 리딩 단지로 자리매김할 전망이다. 최고의 인프라와 혁신적 설계를 더해 ‘청주 주거 중심의 변화’를 이끌어갈 것으로 기대된다.
견본주택은 사업지 인근인 청주시 흥덕구 가로수로 일원에 위치한다.
