존슨앤드존슨 서지컬비전, ‘엘리타 실크 라식’ 캠페인 모델에 배우 지예은 발탁

안과 의료기기 전문기업 존슨앤드존슨 서지컬비전이 차세대 시력 교정술 ‘엘리타 실크(SILK, Smooth Incision Lenticular Keratomileusis) 라식’의 브랜드 캠페인의 새로운 모델로 배우 지예은을 발탁했다고 22일 밝혔다.
엘리타 실크 라식은 존슨앤드존슨 서지컬비전의 각막 굴절 레이저 장비인 엘리타(ELITA™ Femtosecond Laser System)를 이용한 시력 교정술이다. 작은 직경의 레이저가 빠르게 이동해 부드럽고 촘촘한 절개를 만들어 각막 조직의 손상이 적은 것이 특징이다.
이번 브랜드 광고 캠페인 영상은 카페 소개팅에서 시럽 대신 손소독제를 잘못 넣는 해프닝과 직장 회의에서 발주 수량을 혼동하는 에피소드를 통해 흐린 시야가 일상과 업무에서 불러올 수 있는 불편함을 유머러스하게 담아냈다.
성종현 존슨앤드존슨 서지컬비전 대표는 “MZ세대를 대표하는 배우와 함께하는 이번 캠페인은 엘리타 실크 라식의 기술력을 소비자에게 보다 친근하고 진정성 있게 전할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.
또한 “존슨앤드존슨 서지컬비전은 앞으로도 혁신적인 기술을 바탕으로 더 많은 사람이 선명한 시력을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
존슨앤드존슨 서지컬비전은 지난 6월 국내 의료기기 업계 최초로 버추얼 휴먼 ‘지니(ZINI)’를 엘리타 실크 라식의 브랜드 모델로 기용한 바 있다. 배우 지예은은 지니와 함께 MZ세대와의 진정성 있는 공감대를 넓히고 브랜드 소통의 폭을 한층 확대해 나갈 방침이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
