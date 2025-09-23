명절 장바구니에 ‘프리미엄+실속’ 담았다

고물가 속 최장 10일간의 추석 연휴가 찾아오면서 명절 선물은 프리미엄으로, 쇼핑 혜택은 알뜰하게 챙기려는 고객 수요가 늘고 있다. 롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 지난 18일부터 국내산 먹거리, 해외 식재료, 고급 주방용품 등 명절 인기 상품을 집중적으로 선보이는 추석 특집전 ‘보름찬 다드림쇼핑’을 통해 명절 쇼핑 수요에 대응하고 있다. 특히 매일 할인 쿠폰을 발급하고 사은품을 증정하는 등 고객들의 장바구니 부담을 덜어주는 실속 쇼핑 혜택이 호응을 얻고 있다. 보름찬 다드림쇼핑은 오는 30일까지 진행되며 깜짝 특가 세일, 선물하기 이벤트 등 모바일 행사를 통해 쇼핑의 즐거움도 더한다는 계획이다.
매일 할인 쿠폰에 사은품까지… 실속 혜택만 모았다
이번 추석 행사는 프리미엄 선물은 더 고급스럽게, 혜택은 더 실속 있게 챙길 수 있도록 기획됐다. 특히 올해는 식품, 주방에만 국한됐던 구매 혜택을 모든 카테고리로 확대하며 10일간의 황금연휴 기간 다변화된 쇼핑 수요에 대응하고 있다. △매일 10만 원 이상 구매 시 선택형 사은품 ‘보름찬 기프트’ 증정 △매일 5000원 할인 쿠폰 △대량 주문 고객 대상 최대 100만 원 적립금 △선물하기 서비스 이용 고객 대상 롯데상품권 증정 △모바일 전용 깜짝 특가 ‘싹드림 딜’ 등 다양한 실속형 혜택을 제공한다. 특히 일별 10만 원 이상 구매한 고객이 키친타월, 밀폐 용기, 커피 교환권, 1만 원 적립금 중 원하는 상품을 선택해 받을 수 있는 실속 사은품 행사에 고객 수요가 높게 나타나고 있다.
행사 기간 동안 명절 선물을 모바일 앱으로 준비하는 고객 수요를 반영해 맞춤형 모바일 행사도 선보인다. 실제로 지난해 추석 행사 기간에는 모바일 선물하기 서비스 주문 금액이 전년 대비 최대 20배까지 급증한 바 있다. 올해 역시 연휴 직전 ‘선물하기’ 서비스 이용이 크게 늘 것으로 예상됨에 따라 롯데홈쇼핑은 모바일 앱을 방문한 모든 고객에게 매일 5000원 할인 쿠폰을 제공하고 해당 서비스를 통해 5만 원 이상 구매 시 5000원 롯데상품권도 증정한다.
한우 선물 세트 등 프리미엄 상품으로 채웠다
TV 홈쇼핑에서는 해외 고급 식재료부터 국내산 농수산물 등 프리미엄 먹거리를 다양하게 선보인다. ‘최유라쇼’는 ‘특별한 추석’ 특집 방송을 열고 25일 ‘맛의명태자 명란’ ‘횡성축협한우모둠세트’ 등 인기 명절 음식을, 27일 ‘청도 반건시’ ‘기장미역’ 등 지역 특산물을 판매한다. 명절 선물용으로 인기가 높은 해외 프리미엄 식재료 물량도 대폭 확대했다. ‘노블레사 델 수르’ 등 스페인 오일 전문 브랜드의 고급 올리브유를 비롯해 ‘주세페주스티’ 등 이탈리아 모데나 지역에서 생산된 발사믹식초도 단독 기획해 선보인다.
명절 반찬과 간식으로 활용도가 높은 간편식과 청과류도 다양하게 준비했다. 25일에는 요리연구가 이혜정의 레시피를 활용한 LA갈비를 소개하며, 26일엔 26년 전통의 부산 한식당 ‘사미헌’의 레시피로 만든 ‘황제 소갈비살’도 론칭한다. 이 외에도 거창 못난이 과일을 브랜딩한 ‘아름아리 사과·배 세트’ ‘제주산 특대 갈치’ 등 국내산 먹거리도 집중 편성한다. 리빙 카테고리에서는 무쇠 소재와 유리 코팅을 결합해 높은 열효율이 특징인 ‘모슈법랑 냄비’, 채썰기·슬라이스 등을 손쉽게 도와주는 ‘AGK 스빙마스터 전동 채칼’ 등 차별화된 주방용품을 선보인다. 또한 ‘테라바디 테라건’ ‘바디프랜드 안마의자’ 등 피로 회복과 건강관리를 돕는 기능성 상품도 효도 선물용으로 준비했다.
패션·여행 상품까지 연휴 수요 대응
최장 10일간 이어지는 연휴를 앞두고 해외여행, 나들이 수요가 증가할 것으로 예상되면서 패션 신상품과 잡화, 여행 상품 판매도 확대한다. 24일에는 데님 전문 브랜드 ‘트루릴리전’의 재킷과 팬츠를, 25일엔 LBL, 바이브리짓 등 단독 브랜드의 핵심 아이템을 소개한다. 이와 함께 ‘플랑 가죽 토트백’ ‘에스까다 핸드백’ 등 인기 가방 브랜드와 ‘나인웨스트 펌프스’ ‘타린로즈 운동화’ 등 슈즈 상품군도 다양하게 준비했다. 주말인 27∼28일에는 연말 해외여행을 준비하는 고객들을 위해 유럽, 일본, 동남아시아 등 인기 여행지를 집중적으로 소개하는 여행 상품 방송도 선보인다. 모바일 채널에서는 LA갈비, 명품 액세서리 등 인기 선물을 최대 30% 할인해 깜짝 특가로 선보이는 ‘싹드림 딜’을 진행하고 라이브커머스 ‘엘라이브’를 통해 건강식품, 간편식품 등을 선보인다.
송재희 롯데홈쇼핑 영업본부장은 “지난 18일부터 시작한 추석특집전은 프리미엄 상품과 실속형 혜택을 동시에 제공하며 고객들의 높은 관심과 참여를 얻고 있다”며 “남은 기간에도 고품질 상품과 함께 매일 할인 쿠폰과 생필품 사은품, 깜짝 세일 등 다양한 혜택을 집중 운영해 고객들에게 만족스러운 쇼핑 기회를 제공할 것”이라고 말했다.
