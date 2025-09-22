KB, 이상거래 탐지시스템 강화… 우리금융은 전담부서

소비자 보호 시스템 정비 나서
정부가 보이스피싱 피해 발생 시 금융사가 일부 또는 전부를 배상할 책임을 지도록 법제화를 추진하는 등 소비자 보호를 강조함에 따라 금융지주들이 소비자 보호 시스템 정비에 나섰다.
KB금융지주는 금융사기 예방 대응 체계를 비롯해 ‘소비자보호 가치체계’를 새로 정립했다고 21일 밝혔다. 향후 KB금융그룹은 인공지능(AI) 기반의 피해 분석 모델을 개발하고 보이스피싱모니터링시스템(VMS)과 이상거래탐지시스템(FDS)을 고도화한다. 금융사기 예방 대응체계 외에도 금융취약계층 전담창구 이용 대상을 확대하고 금융소비자보호 거버넌스를 강화할 예정이다.
우리금융지주는 18일 서울 중구 우리금융 본사에서 ‘그룹 금융소비자보호 협의회’를 열고 국내 최초로 은행에 금융사기예방 전담부서를 설치하기로 했다. 또 소비자보호임원의 임기도 최소 2년으로 보장하기로 했다. 신설 부서에는 총 21명이 금융사기 관련 기획· 정책, 금융사기 사전예방·대응, FDS 고도화 등 세 개 팀에서 근무하게 된다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
