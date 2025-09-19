관절보궁, KBS2 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’ 제작 지원

㈜건강을향한지도의 건강기능식품 브랜드 관절보궁이 오는 22일 첫 방송되는 KBS2 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’ 제작지원에 참여한다고 밝혔다.
KBS2 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’(극본 이도현, 연출 손석진, 제작 네오엔터테인먼트, 스튜디오 봄)는 고부 관계로 만난 모녀 리플리가 건향가를 차지하기 위해 거짓말 전쟁을 하는, 발칙하면서도 눈물겨운 인생 역전 분투기를 그린다. 이시아와 이일화, 이승연이 주연을 맡았다.
회사 관계자는 “관절보궁 브랜드가 KBS2 드라마 제작지원에 참여하게 되어 기쁘게 생각한다. 다양한 연령층이 시청하는 일일드라마의 제작지원을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 관절 건강의 중요성을 알릴 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
한편, ‘관절보궁 보’는 식약처에서 기능성을 인정받은 MSM을 주원료로 하여, MBP유단백 추출물, 난각말분말, 홍삼 포함 17가지 전통원료가 함유된 제품이다. ‘관절보궁 궁’은 N-아세틸글루코사민, 칼슘, 비타민D, 아연을 주원료로 한 제품이다. 알약 타입으로 개발돼 액상형인 보와 함께 편리하게 섭취할 수 있다.
