옵티코어-한국축산데이터, 모듈형 컨테이너 AI 데이터센터 구축 MOU 체결

광통신 솔루션 전문기업 옵티코어가 한국축산데이터와 손잡고 모듈형 컨테이너 AI 데이터센터 구축을 위한 전략적 제휴를 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양 사는 데이터센터 구축뿐 아니라 영업·투자·제조 등 다양한 영역에서 상호 협력을 확대하며 시너지 창출에 나설 방침이다.
모듈형 컨테이너 데이터센터는 고집적·고효율 구조를 통해 대규모 서비스를 빠르게 제공할 수 있는 차세대 인프라다. GIA Global Industry Analysis에 따르면 세계 시장 규모는 2030년 약 876억 달러에 이를 것으로 전망된다. 데이터 발생 환경이 다변화되면서 확장이 용이한 모듈형 구조의 필요성이 커지고 있으며, 정부 또한 투자 세액공제 확대·규제 혁신·인허가 절차 간소화 등을 통해 데이터센터 및 AI 인프라 투자 지원을 강화하고 있다.
옵티코어는 광통신 핵심 기술을 바탕으로 컨테이너 AI 데이터센터의 고도화·상용화 연구개발을 추진한다. 특히 이동 가능한 컨테이너형 데이터센터는 초기 투자 부담이 적어 동남아시아 및 개발도상국 수출, 백업센터 및 하이브리드 데이터센터 등으로 시장 확대가 기대된다.
한국축산데이터는 자체 운영 중인 농장 AI 솔루션 ‘팜스플랜’을 통해 컨테이너 데이터센터 도입·운영 경험을 축적했다. 이 솔루션은 전력비를 기존 대비 약 1/3 수준으로 절감해 투자수익률을 입증했으며, All-In-One 패키지 구성으로 전문 인력이나 기반 시설 없이도 신속한 도입·운영이 가능하다는 장점이 있다.
이번 협력을 통해 옵티코어는 800Gbps급 광트랜시버, 데이터센터용 스위치 등 제품 포트폴리오를 다각화하며 국내외 데이터센터 시장 공략에 박차를 가할 계획이다. 나아가 5G 통신과 AI 데이터센터를 양대 축으로 삼아 기술 혁신을 이어가고, 글로벌 광통신 모듈 시장에서 지배적 위치를 강화한다는 전략이다.
