카본식스, 로봇AI 모방학습 방식의 올인원 표준품 ‘시그마키트’ 출시

제조업에 특화된 피지컬AI 개발사 카본식스(CarbonSix, Inc. 대표 문태연 김제혁)가 세계 최초로 로봇AI 모방학습 기반의 표준품 ‘시그마키트(SigmaKit)’를 공식 출시한다고 밝혔다.
시그마키트는 AI 전문지식이나 별도 장비 없이 누구나 제조공정에 바로 적용할 수 있는 로봇AI 모방학습에 기반한 툴킷 형태로, 그동안 실제 현장에서 자동화를 위해 작업자가 시스템을 설정하고 계속 조정해야 했던 불편함을 해결한다.
생산모델의 잦은 변경 및 높은 비정형성으로 인해 그동안 제조업은 로봇이 사람처럼 직접 수시로 상황을 인식하고 판단하지 않으면 완전한 자동화가 어려웠다. 하지만 소프트웨어와 하드웨어가 결합된 ‘시그마키트’는 ▲제조업 특화 인공지능 ▲섬세한 작업에 특화된 로봇그리퍼 ▲직관적 조작가능한 티칭툴 ▲센서 모듈로 구성되어 불가능했던 작업영역의 완전한 로봇 자동화를 가능하게 한다.
시그마키트의 개발을 주도한 카본식스 김제혁 공동대표는 “ 필름탈부착, 조립, 머신텐딩, 케이블 체결, 걸이 작업 등 비정형적이고 섬세한 작업이 요구되는 모바일, 가전·전자·자동차부품, 식품 및 소재 등 전방위 산업에서 적용될 수 있는 모방학습 기반 최초의 상용화 로봇AI 솔루션”이라며 “출시 직후부터 산업계의 주목을 받고 있다“고 전했다.
한편, 카본식스는 수아랩(SUALAB)의 사업총괄(CSO) 부대표였던 문태연 대표와 김제혁 박사(공동대표), 서형주 박사(기술이사) 등 로봇설계, 인공지능 분야 인재들이 모인 제조업 분야에 특화된 기술기업이다.
