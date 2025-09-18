아크메드라비(ADLV), 기동전사 건담 협업 제품 내일(19일) 출시

스트릿 패션 브랜드 아크메드라비(ADLV)가 기동전사 건담과의 협업 제품을 내일(19일) 정식 출시한다. 이번 컬렉션은 반팔·긴팔 티셔츠, 후드티, 후드 집업, 반바지, 긴바지 등으로 구성되어 있으며, 다양한 제품군을 통해 폭넓은 소비자층을 공략할 계획이다.
기동전사 건담 시리즈는 40년이 넘는 역사를 자랑하는 일본의 대표 애니메이션IP로, 강력한 팬덤을 보유하고 있다. 아크메드라비는 이번 협업을 통해 건담의 세계관을 브랜드 고유의 스트릿 감각과 결합, 새로운 시장 기회를 창출한다는 전략이다.
실제 소비자 반응은 긍정적이다. 지난 7월, 반다이남코코리아가 서울 코엑스에서 개최한 ‘펀 엑스포 2025’ 현장에서 기동전사 건담 X ADLV 협업 제품이 전시됐고, 당시 행사 부스는 관람객들로 붐볐다. 관련 이미지와 후기들이 SNS를 통해 빠르게 확산되면서, 공식 출시 전부터 온라인 상에서 화제성을 입증했다.
아크메드라비는 국내는 물론 해외 시장에서도 인지도를 확대 중인 브랜드로, 글로벌 IP와의 콜라보레이션을 통해 신규 고객층을 흡수할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 Z세대·밀레니얼 세대 소비자들은 ‘팬덤’과 ‘패션’을 결합한 상품에 높은 충성도를 보이고 있어, 향후 매출 증가가 기대된다고 브랜드 측은 전했다.
아크메드라비 관계자는 “이번 기동전사 건담 협업은 브랜드와 글로벌 IP가 상호 시너지를 낼 수 있는 사례가 될 것”이라며 “이미 엑스포 현장에서 확인된 높은 관심을 기반으로, 온·오프라인 전 채널에서 판매 확대를 기대한다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
