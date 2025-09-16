동아일보

코스피, 3450선까지 뚫었다…5거래일째 역대 최고가 행진

  • 입력 2025년 9월 16일 16시 12분

16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 11거래일 연속 상승하며 5거래일 째 역대 최고가를 기록했다. 코스피 지수는 1.24% 상승한 3449.62으로 마감했다. 2025.9.16/뉴스1
코스피가 11거래일 연속 상승해 5거래일째 역대 최고가를 기록했다. 외국인 투자자가 1조7000억원어치 순매수로 상승세를 이끌면서 장중 3450선까지 돌파했다. 반면 코스닥은 10거래일 만에 약세 전환했다.

16일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 42.31p(1.24%) 상승한 3449.62에 거래를 마쳤다.

외국인은 1조7029억 원 순매수로 상승장을 이끌었다. 기관도 순매수 전환해 788억 원어치 사들였다. 반면 개인은 1조7642억원어치 순매도했다.

코스피는 이날까지 11거래일 연속 상승이자, 5거래일 연속 사상 최고치를 경신하며 신기록을 써 내려갔다. 장중에는 3452.50까지 돌파했다.

SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)의 신고가 행진은 이날도 이어졌다. SK하이닉스(5.14%)는 장중 35만4000원까지 올라 ‘35만원대’를 첫 돌파했고, 삼성전자(3.79%)도 7만9500원까지 올라 ‘8만전자’ 회복을 눈앞에 뒀다.

원전과 방산 종목의 강세도 두드러져 두산에너빌리티(034020)와 한화에어로스페이스(012450)가 각각 7.65%, 5.58% 상승했다.

이외에 코스피 시가총액 10위권 종목 중 삼성전자우(005935) 3.07%, HD현대중공업(329180) 0.9% 등이 상승했다. LG에너지솔루션(373220) -1.69%, KB금융(05560) -1.51%, 삼성바이오로직스(207940) -0.38% 등은 하락했다.

코스닥은 10거래일 만에 약세 전환했다. 코스닥은 전일 대비 0.85p(-0.10%) 하락한 851.84에 거래를 마쳤다.

개인은 2718억 원 순매수한 반면 기관과 외국인은 각각 451억 원, 2137억 원 팔았다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 삼천당제약(000250) 4.07%, 에코프로비엠(247540) 1.07%, HLB(028300) 0.39%, 파마리서치(214450) 0.32%, 알테오젠(96170) 0.31% 등은 상승했다. 레인보우로보틱스(277810) -3.01%, 에이비엘바이오(298380) -2.78%, 리가켐바이오(41080) -2.08%, 펩트론(087010) -1.64%, 에코프로(086520) -0.61% 등은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피 지수는 상승을 이어가고 있으나 상승종목(약 260개) 대비 하락 종목(약 620개)이 더 많이 나타나고, 코스닥은 하락 전환하는 등 상승 관성의 저항 또한 확인할 수 있었다”며 “이례적인 연속 상승과 쏠림 현상은 경계할 필요가 있다”고 말했다.

(서울=뉴스1)
  좋아요
    0
  슬퍼요
    0
  화나요
    0