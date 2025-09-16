동아일보

관세도 전쟁도 아랑곳… 韓美日증시 최고치 경신

  • 입력 2025년 9월 16일 10시 11분

16일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 오전 9시5분 기준 코스피는 전일 종가와 비교해 18.99포인트(p)(0.56%) 상승한 3426.30를 기록하고 있다. 11거래일 연속 상승세다. 코스닥은 전일 대비 0.58p(0.07%) 상승한 853.27를 가리키고 있다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일보다 3.30원 내린 1385.70원에 거래되고 있다. ⓒ News1
코스피가 16일 5거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. 이날 오전 9시 23분 기준 코스피는 전장보다 21.57포인트(0.63%) 상승한 3428.88에 거래되고 있다.

지수는 전장보다 13.82포인트(0.41%) 오른 3421.13으로 출발해 오름폭을 키우고 있다. 전날 세운 사상 최고치(3407.31)를 또다시 경신해 5거래일 연속 최고점 행진을 보이고 있는 것.

유가증권시장에서 외국인은 1142억 원 순매수하고 있다. 기관과 개인은 각각 381억 원, 730억 원 순매도 중이다.

미국 기술주 훈풍에 국내 반도체 대형주도 상승 흐름을 이어가며 지수를 밀어올리고 있다.

SK하이닉스는 2.04% 상승한 33만7750 원, 삼성전자는 0.52% 오른 7만6900 원에 거래되고 있다.

한편 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다. 특히 S&P500 지수와 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했고 종가 기준으로도 사상 최고치로 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 49.23포인트(0.11%) 오른 4만5883.45에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 전장보다 30.99포인트(0.47%) 상승한 6615.28에 장을 마쳤다. 나스닥종합지수는 207.65포인트(0.94%) 뛴 2만2348.75였다.

일본의 주요 지수도 일제히 최고치를 경신했다. 니혼게이자이(닛케이)신문에 따르면 이날 오전 9시36분 현재 닛케이 주가 평균은 4만4688.97엔을 가리키고 있다. 장 시작 후 한때 4만5055.38엔을 터치하기도 했다.

박성진 기자 psjin@donga.com
