소비자와 직거래… ‘홍삼-인삼’ 대중화

SG순우리인삼은 중간상인을 거치지 않고 소비자와 직접 거래함으로써 양질의 6년근 홍삼·인삼을 저렴한 가격에 보급하고 대중화를 위해 노력하는 건강 전문 기업이다.
인삼 재배부터 제조 공정, 판매 시스템까지 완벽히 갖춘 SG순우리인삼은 소백산 정기가 서린 청정 지역 경북 풍기에서 대형 증삼기·건조기·건조 창고 등 최신 설비를 갖춘 1만9800㎡(약 6000평) 규모의 ‘영농조합법인 SG순우리인삼’을 운영하면서 제품 품질과 국민 건강에 대한 사명감을 지키고 있다.
SG순우리인삼이 6년근 홍삼·인삼 분야에서 가장 주목받는 데는 이유가 있다. 인삼 중에서도 사포닌 함유량이 가장 높은 고려 인삼을 공급하고 원적외선을 이용한 독보적인 기술로 세계 여러 나라에서 특허를 받았다. 고려 인삼의 사포닌 성분과 더불어 제조 과정에 생기는 유효 성분까지 함유한 홍삼이다.
SG순우리인삼 최후자 회장은 “현재에 만족하지 않고 홍삼을 통해 모두가 건강하고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 계속 노력하겠다”라며 “국민 건강 지킴이로서 앞장서서 나아갈 것”이라고 강조했다.
